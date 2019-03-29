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Анита Луценко поделилась вариантами идеального завтрака

Lite » Еда 29.03.2019 - 21:31
Анита Луценко поделилась вариантами идеального завтрака
Анита Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Фитнес-тренер поделилась рецептом питательного и вкусного блюда

Профессиональный фитнес-тренер и очаровательная и спортивная телеведущая Анита Луценко с удовольствием делится с поклонниками своими лайфаками в сфере здорового питания, советами по похудению, проводит марафоны, а также показывает упражнения для красивой фигуры. На своем примере она доказывает, что активный образ жизни и правильное питание – возможность быть всегда в отличной форме и настроении. Так, в Instagram спортсменка опубликовала несколько разнообразных вариантов завтраков и рецепт вкусного и не сложного в приготовлении блюда.

Анита отметила, что завтрак – это ее любимый прием пищи. Лидером в ее личном топе являются блюда из яиц.

"Мой самый любимый приём пищи за день - это завтрак! И яйца на первом месте по любви! Но как говорит Светлана Фус одно яйцо в день, или по 2 шт через день) у меня лично яйца раз в 3 дня. Таким образом, я делаю своё меню разнообразным.
1. Яйца + овощи
2. Творог или сырники +ягоды
3. Каша (пшено, овсянка, кукурузная) +ягоды", - привела пример простых завтраков тренер.

Также она поделилась рецептом полноценного питательного завтрака, состоящего из двух яиц с тостами с гуакамоле и овощным салатом.

Анита Луценко поделилась вариантами идеального завтрака

Анита Луценко поделилась вариантами идеального завтрака

Анита Луценко поделилась вариантами идеального завтрака

Фото: instagram.com/anitasporty

Такого завтрака Аните хватает на три часа. А вот кашу она оставляет на обед или ужин. На вопрос, полезны ли овсяные хлопья, тренер ответила отрицательно.

Напомним, что Анита Луценко показала упражнение для гибкости позвоночника и красивой осанки.

Кстати, Анита Луценко попала на совместную тренировку с супермоделью Адрианой Лимой и показала, какие упражнения делала вместе с манекенщицей.

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