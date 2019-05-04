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Диетолог научила правильно готовить супы для здоровья и красивой фигуры

Lite » Еда 04.05.2019 - 15:07
Диетолог научила правильно готовить супы для здоровья и красивой фигуры
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт назвала пользу первых блюд

Суп – традиционно первое блюдо, которым многие принебрегают. Нужно ли его включать в рацион, в чем заключается польза и как правильного готовить это блюдо? Об этом рассказала на странице в Instaram профессиональный диетолог Альбина Комиссарова.

Эксперт озвучила важные нюансы, которые стоит учитывать во время приготовления супа, чтобы сделать блюдо не только вкусным, но и полезным.

Суп можно включать как в рацион взрослого человека, так и в рацион ребенка ежедневно. Вопрос в том, какой это должен быть суп?

  • первый мясной бульон сливать или хотя бы снимать пену;
  • овощной бульон, второй мясной бульон, супы-пюре, мисо-супы - отлично!

Диетолог научила правильно готовить супы для здоровья и красивой фигуры

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Суп - отличная идея, чтобы увеличить количество овощей в рационе! В блюдо рекомендуется добавлять порцию бобовых, чтобы получить порцию растительного белка. Можно и нужно добавлять крупы, макароны и даже картофель! Не от картофеля толстеют, а от переедания и низкой активности.

В суп стоит класть птицу, уже потом, отварную или в виде фрикаделек. Это первое блюдо очень хорошо насыщает за счет объема, но из-за малой калорийности - ненадолго и вскоре вы захотите есть снова. Добавьте к супу ломтик цельнозернового хлеба!

Диетолог научила правильно готовить супы для здоровья и красивой фигуры

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Нужен ли суп для нормальной работы кишечника?

Нет, достаточного потребление овощей и фруктов, цельнозерновых продуктов хватит.

Нужен ли мясной бульон, если ты отравился/заболел?

Нет, после отравления хуже всего давать жирный бульон, зачем лишняя нагрузка на поджелудочную и желчный пузырь?

В итоге: супы есть можно, однако суп должен быть правильный, полезный и, конечно, вкусный!

Напомним, что врач-диетолог Светлана Никитчук рассказала, как избежать пищевых срывов и переедания.

Ранее пофессиональный диетолог Альбина Комиссарова перечислила преимущества замороженных овощей и фруктов.

Кстати, эксперт по похудения Катя Медушкина назвала главные принципы питания в период тренировок.

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