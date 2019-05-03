Как бороться с пищевыми срывами и перееданием: диетолог поделилась секретами

Эксперт рассказала, как предотвратить пищевые расстройства
Как часто желание перейти на правильное питание и придерживаться его принципов терпит крах после пищевого срыва – рука потянулась за кусочком пиццы или торта, а жажда полакомиться на ночь оказалась просто непреодолимой. Что же провоцирует пищевые срывы и как с этим бороться? Об этом в Instagram рассказала профессиональный диетолог Светлана Никитчук.
По словам нутрициолога, причины расстройств пищевого поведения делятся на две группы: физиологические и психологические. Это может быть связанно со здоровьем, например, с воспалительными процессами. В таком случае, вы будете постоянно хотеть сладкого и в немалых количествах.
Также пищевые срывы могут провоцировать проблемы психики. Либо это проблемы детства и вы до сих пор ищете утешение в еде, либо проблемы ежедневного стресса в повседневной жизни, и заедание проблем стало для вас привычным.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Эксперт заверила, что все эти вопросы решаемы. Для начала надо понять, что проблема есть, и вы поправляетесь не от воды, а действительно неконтролируемо едите. Второе - это определить, над чем надо работать именно вам.
Ответьте себе на несколько вопросов:
Если вы едите всегда, когда видите еду, значит убирайте из дома вазы с фруктами, орехами, печеньем и т. д. У вас дома не должно быть еды на видном месте.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Ваше похудение должно обязательно проходить с контейнерами, где вы видите точное ограничение в еде. Есть с общего стола не получиться, пока вы не привыкнете кушать по ощущениям голода.
Заедаете стресс?
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Едите большими порциями и не можете остановиться?
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Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Едите вечером и ночью?
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