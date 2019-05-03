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Как бороться с пищевыми срывами и перееданием: диетолог поделилась секретами

Lite » Еда 03.05.2019 - 08:52
Как бороться с пищевыми срывами и перееданием: диетолог поделилась секретами
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, как предотвратить пищевые расстройства

Как часто желание перейти на правильное питание и придерживаться его принципов терпит крах после пищевого срыва – рука потянулась за кусочком пиццы или торта, а жажда полакомиться на ночь оказалась просто непреодолимой. Что же провоцирует пищевые срывы и как с этим бороться? Об этом в Instagram рассказала профессиональный диетолог Светлана Никитчук.

По словам нутрициолога, причины расстройств пищевого поведения делятся на две группы: физиологические и психологические. Это может быть связанно со здоровьем, например, с воспалительными процессами. В таком случае, вы будете постоянно хотеть сладкого и в немалых количествах.

Также пищевые срывы могут провоцировать проблемы психики. Либо это проблемы детства и вы до сих пор ищете утешение в еде, либо проблемы ежедневного стресса в повседневной жизни, и заедание проблем стало для вас привычным.

Как бороться с пищевыми срывами и перееданием: диетолог поделилась секретами

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт заверила, что все эти вопросы решаемы. Для начала надо понять, что проблема есть, и вы поправляетесь не от воды, а действительно неконтролируемо едите. Второе - это определить, над чем надо работать именно вам.

Ответьте себе на несколько вопросов:

  • Вы едите по состоянию голода или всегда, когда видите еду?
  • Вы можете остановиться, когда съели одну порцию и утолили голод или вы едите до тех пор, пока не наступит чувство переедания?
  • Склонны вы к заеданию стресса?

Если вы едите всегда, когда видите еду, значит убирайте из дома вазы с фруктами, орехами, печеньем и т. д. У вас дома не должно быть еды на видном месте.

Как бороться с пищевыми срывами и перееданием: диетолог поделилась секретами

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Ваше похудение должно обязательно проходить с контейнерами, где вы видите точное ограничение в еде. Есть с общего стола не получиться, пока вы не привыкнете кушать по ощущениям голода.

Заедаете стресс?

  • Ищем приятные эмоции в других занятиях. Тренировка, вязание, просмотр фильма и т. д. Если же вы хотите заесть его, то найдите более здоровую альтернативу.
  • В принципе ПП-десерт всегда можно вписать в свое ежедневное БЖУ.
  • Пока будете его готовить, отвлечетесь от дурных мыслей. И привыкайте делать паузу после стресса на пару часов в еде. Успокойтесь и не спеша поешьте по плану.

Как бороться с пищевыми срывами и перееданием: диетолог поделилась секретами

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Едите большими порциями и не можете остановиться?

  • Выключайте телефон и телевизор, когда едите. Каждая трапеза должна длиться 20 мин. Создайте себе спокойные условия для приема пищи.
  • Наслаждайтесь каждым кусочком.
  • Через 20 мин вы почувствуете насыщение, даже если в тарелке еще осталась еда. Обязательно ограничьтесь средней тарелкой, добавку не подкладывайте.

Как бороться с пищевыми срывами и перееданием: диетолог поделилась секретами

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Едите вечером и ночью?

  • Кушайте достаточно и по режиму днем. Вечером за три часа до сна у вас последний прием пищи.
  • После чего нужно ограничиться только теплым питьем. Это привычка, которую можно изменить.
  • Если проблема имеет серьезный психологический характер, и вы видите, что самостоятельно вам не справиться, стоит обратиться к клиническому психологу.

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