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Дієтолог навчила правильно готувати супи для здоров'я та красивої фігури

Lite » Їжа 04.05.2019 - 15:07
Дієтолог навчила правильно готувати супи для здоров'я та красивої фігури
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт назвала користь перших страв

Суп – традиційно перша страва, якою багато нехтують. Чи потрібно включати його в раціон, в чому полягає користь і як правильного готувати цю страву? Про це розповіла на сторінці в Instaram професійний дієтолог Альбіна Комісарова.

Експерт озвучила важливі нюанси, які варто враховувати під час приготування супу, щоб зробити страву не тільки смачною, але і корисною.

Суп можна включати в раціон дорослої людини, так і в раціон дитини щодня. Питання в тому, який це має бути суп?

  • перший м'ясний бульйон зливати або хоча б знімати піну;
  • овочевий бульйон, другий м'ясний бульйон, супи-пюре, місо-супи - відмінно!

Дієтолог навчила правильно готувати супи для здоров'я та красивої фігури

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Суп - відмінна ідея, щоб збільшити кількість овочів в раціоні! У страву рекомендується додавати порцію бобових, щоб отримати порцію рослинного білка. Можна і потрібно додавати крупи, макарони і навіть картопля! Не від картоплі товстіють, а від переїдання та низької активності.

В суп варто класти птицю, вже потім, відварну або у вигляді фрикадельок. Ця перша страва дуже добре насичує за рахунок обсягу, але через малу калорійність - ненадовго і незабаром ви захочете їсти знову. Додайте до супу шматочок цільнозернового хліба!

Дієтолог навчила правильно готувати супи для здоров'я та красивої фігури

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Потрібний чи суп для нормальної роботи кишечника?

Ні, достатнього споживання овочів і фруктів, цільнозернових продуктів вистачить.

Потрібен м'ясний бульйон, якщо ти отруївся/захворів?

Ні, після отруєння найгірше давати жирний бульйон, навіщо зайве навантаження на підшлункову і жовчний міхур?

У підсумку: супи можна, однак суп повинен бути правильний, корисний і, звичайно, смачний!

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