Дієтолог навчила правильно готувати супи для здоров'я та красивої фігури

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт назвала користь перших страв

Суп – традиційно перша страва, якою багато нехтують. Чи потрібно включати його в раціон, в чому полягає користь і як правильного готувати цю страву? Про це розповіла на сторінці в Instaram професійний дієтолог Альбіна Комісарова.

Експерт озвучила важливі нюанси, які варто враховувати під час приготування супу, щоб зробити страву не тільки смачною, але і корисною.

Суп можна включати в раціон дорослої людини, так і в раціон дитини щодня. Питання в тому, який це має бути суп?

перший м'ясний бульйон зливати або хоча б знімати піну;

овочевий бульйон, другий м'ясний бульйон, супи-пюре, місо-супи - відмінно!

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Суп - відмінна ідея, щоб збільшити кількість овочів в раціоні! У страву рекомендується додавати порцію бобових, щоб отримати порцію рослинного білка. Можна і потрібно додавати крупи, макарони і навіть картопля! Не від картоплі товстіють, а від переїдання та низької активності.

В суп варто класти птицю, вже потім, відварну або у вигляді фрикадельок. Ця перша страва дуже добре насичує за рахунок обсягу, але через малу калорійність - ненадовго і незабаром ви захочете їсти знову. Додайте до супу шматочок цільнозернового хліба!

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Потрібний чи суп для нормальної роботи кишечника?

Ні, достатнього споживання овочів і фруктів, цільнозернових продуктів вистачить.

Потрібен м'ясний бульйон, якщо ти отруївся/захворів?

Ні, після отруєння найгірше давати жирний бульйон, навіщо зайве навантаження на підшлункову і жовчний міхур?

У підсумку: супи можна, однак суп повинен бути правильний, корисний і, звичайно, смачний!

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