Как питаться в период тренировок: диетолог дала детальные советы

Эксперт рассказала, что и когда следует есть в период интенсивных занятий
Профессиональный диетолог и эксперт по правильному питанию и похудению Катя Медушкина уверена, что грамотно составленый рацион и режимность приема пищи станут отличным дополнением к активным тренировкам, направленным на коррекцию фигуры. На странице в Instagram она поделиалась рекомендациями, когда, что и как есть в период занятий в спортзале.
Эксперт напомнила, что питание - 80% успешного результата в построении красивого тела. Как при похудении, так и в период набора мышечной массы грамотный подход к питанию в разы улучшает показатели.
Главное правило – никаких тренировок на голодный желудок! У вас просто не будет хватать энергии, и организм помимо жира будет задействовать в качестве источника энергии аминокислоты, сжигая мышцы. Плюс будет отбирать питание у самого глюкозависимого органа - головного мозга. Отсюда и частые головокружения и даже потеря сознания во время тренировки.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
До тренировки за 1,5-2 часа - полноценный прием пищи, состоящий из белка и сложных углеводов.
После тренировки:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Также следует помнить и о других важных нюансах:
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