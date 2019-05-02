Как питаться в период тренировок: диетолог дала детальные советы

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, что и когда следует есть в период интенсивных занятий

Профессиональный диетолог и эксперт по правильному питанию и похудению Катя Медушкина уверена, что грамотно составленый рацион и режимность приема пищи станут отличным дополнением к активным тренировкам, направленным на коррекцию фигуры. На странице в Instagram она поделиалась рекомендациями, когда, что и как есть в период занятий в спортзале.

Эксперт напомнила, что питание - 80% успешного результата в построении красивого тела. Как при похудении, так и в период набора мышечной массы грамотный подход к питанию в разы улучшает показатели.

Главное правило – никаких тренировок на голодный желудок! У вас просто не будет хватать энергии, и организм помимо жира будет задействовать в качестве источника энергии аминокислоты, сжигая мышцы. Плюс будет отбирать питание у самого глюкозависимого органа - головного мозга. Отсюда и частые головокружения и даже потеря сознания во время тренировки.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

До тренировки за 1,5-2 часа - полноценный прием пищи, состоящий из белка и сложных углеводов.

После тренировки:

закрываем "углеводное окно" в течение 5-10 мин после тренировки - съесть пару фиников или сладкий фрукт, можно выпить гейнер. Если принимаете аминокислоты ВСАА - это самое время для них;

закрываем "золотое метаболическое окно" в течение 15-20 мин после тренировки - скуп сывороточного изолята (протеина);

через 40-60 мин после тренировки полноценный прием пищи, состоящий из сложных углеводов (каши) и легкоусвояемого белка (белая рыба). Протеин или кефир - это не еда.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Также следует помнить и о других важных нюансах:

если вы тренируетесь рано утром, то надо хотя бы за 20 мин до тренировки съесть пару яичных белков или за 40-60 мин - 30-40 г каши (вес сухого продукта);

если тренируетесь вечером после ужина, то в ужин добавьте 3-4 ст.л. каши. После тренировки еда должна быть также с 3-4 ст.л. каши;

жиры мы не едим за 2 часа до и 4 часа после тренировки - чтобы не мешать полноценному усвоению белков и углеводов.

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