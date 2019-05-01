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Диетолог развенчала мифы о замороженных овощах и фруктах: есть или не есть

Lite » Еда 01.05.2019 - 08:52
Диетолог развенчала мифы о замороженных овощах и фруктах: есть или не есть
Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт назвала плюсы заморозки

Замороженные продукты – это удобно и вкусно, но полезны ли они? Многие ошибочно приравнивают их к полуфабрикатам, но это совсем не так. Профессиональный диетолог Альбина Комиссарова развенчала главные мифы о замороженных овощах и фруктах. Соотвествующий пост эксперт опубликовала в Instagram.

По словам специалиста, множество потребителей заблуждаются, считая, что заморозка - это что-то априори плохое, с большим количеством добавок и не надлежащего качества. Правда, эти выводы совершенно безосновательны.

  • Замороженные овощи и фрукты собирают на пике зрелости, происходит шоковая заморозка и продукты сохраняют в себе все самое полезное, если, конечно, не подвергаются разморозке и повторной заморозке.
  • Свежие не сезонные фрукты и овощи часто доставляют из других стран недозрелыми и обработанными, они имеют не лучший вкус и низкую питательную ценность. Поэтому особенно в зимнее время заморозка отлично спасает.

Диетолог развенчала мифы о замороженных овощах и фруктах: есть или не есть

Иллюстративное фото (pexels.com)

  • Есть много овощных смесей, которые экономят время и позволяют сделать рацион более здоровым и разнообразным.
  • Важно читать состав и не допускать в составе наличие соусов, в которых большое количество сахара, консервантов и ненужных добавок.
  • Есть уже готовые продукты, такие как овощные галеты, которые имеют неплохой состав и не являются тем видом полуфабрикатов, которые необходимо избегать.

Экономия времени и вкус, польза - это главное, что дают нам замороженные продукты!

Напомним, что врач-диетолог Альбина Комиссарова научила, как не набрать лишнего за праздники.

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