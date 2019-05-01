Диетолог развенчала мифы о замороженных овощах и фруктах: есть или не есть

Эксперт назвала плюсы заморозки
Замороженные продукты – это удобно и вкусно, но полезны ли они? Многие ошибочно приравнивают их к полуфабрикатам, но это совсем не так. Профессиональный диетолог Альбина Комиссарова развенчала главные мифы о замороженных овощах и фруктах. Соотвествующий пост эксперт опубликовала в Instagram.
По словам специалиста, множество потребителей заблуждаются, считая, что заморозка - это что-то априори плохое, с большим количеством добавок и не надлежащего качества. Правда, эти выводы совершенно безосновательны.
Иллюстративное фото (pexels.com)
Экономия времени и вкус, польза - это главное, что дают нам замороженные продукты!
Напомним, что врач-диетолог Альбина Комиссарова научила, как не набрать лишнего за праздники.
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