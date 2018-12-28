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Новогодний стол "без боли": основные правила от эксперта

Lite » Еда 28.12.2018 - 18:41
Новогодний стол "без боли": основные правила от эксперта
Фото: (instagram.com/anitasporty)

Эти советы помогут пережить праздничное застолье без последствий для фигуры и организма

Новый год уже на носу, а вместе с ним и традиционное праздничное застолье, которое грозит неприятными последствиями для самочувствия и фигуры. Однако, если придерживаться нескольких несложных принципов, этого вполне можно избежать. Звездный фитнес-тренер и эксперт по питанию Анита Луценко опубликовала на своей странице в Instagram основные правила новогоднего стола "без боли" от нутрициолога программы WOWBODY Ольги Черняк.

Специалист выделила три главных правила, которые помогут хорошо себя чувствовать и не набрать лишние килограммы.

 Планирование — наше все 

Даже подготовка к праздничной ночи не должна повлиять на твои приемы пищи — полноценно питайся в привычном режиме: завтрак, обед, легкий ужин (по желанию добавь перекус). Тогда ты не будешь набрасываться в разгар веселья на самый жирный салат, а сможешь попробовать все праздничные блюда в удовольствие.

Продумай меню.

И рецепты, которые будут максимально сочетаться между собой. Именно так можно приготовить 6 блюд из минимума продуктов и на утро чувствовать только лёгкость и предвкушение предстоящего года!

Пожалуйста, забудь о супер сложных блюдах из 56 ингредиентов) Твоему организму с этим потом разбираться. С заранее составленным меню вся готовка может занять до 2-х часов, и ты сможешь посвятить себе больше времени.

Новогодний стол &quot;без боли&quot;: основные правила от экспертаФото: (instagram.com/cherniak.olga)

 

Отстань от себя заранее!

Ты уже красотка, потому что идешь в осознанные перемены. Не ограничивай себя в бокале шампанского, десерте и новом белье. Только все в разумных пределах (кроме белья)!

Напомним, ранее исполняющая обязанности министра охраны здоровья Украины Уляна Супрун дала советы украинцам о том, как упростить новогоднее меню. Она рассказала, какие блюда стоит включить в праздничное меню и как их сделать более полезными и здоровыми. Она также отметила, что многочасовые стояния на кухне перед праздниками и беготня по магазинам не добавят здоровья.

Мы также писали о том, что эксперты рассказали, как выбрать продукты к новогоднему столу. Ведь никому не хочется встречать новогодние праздники с отравлениями.

Кстати, диетолог Галина Незговорова рассказала, как не съесть лишнего на новый год

 

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Новости Украины экспертыздоровое питаниеНовый год
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