Мясо или Оливье? Диетолог рассказал, как не съесть лишнего на Новый год

Старайтесь не пробовать все блюда на столе
До новогодних праздников остается совсем мало времени, а большинство людей, следящих за своей фигурой, интересуется, как избежать переедания за столом и остаться стройными. Для того, чтобы не "лопнуть" и остаться в форме, старайтесь перед праздничными застольями питаться сбалансированно, чтобы потом не сорваться на вкусности и упрекать себя в слабости. Диетолог Галина Незговорова дала несколько рекомендаций, как уберечь себя от праздничного "зажора", передает "Сегодня".
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Ранее мы рассказывали о том, как не набрать вес во время новогодних праздников. Диетолог дала несколько советов по выбору блюд и продуктов для застолья.