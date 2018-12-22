Мясо или Оливье? Диетолог рассказал, как не съесть лишнего на Новый год

Фото: Новогодний стол (Гонтар Владимир /УНИАН)

Старайтесь не пробовать все блюда на столе

До новогодних праздников остается совсем мало времени, а большинство людей, следящих за своей фигурой, интересуется, как избежать переедания за столом и остаться стройными. Для того, чтобы не "лопнуть" и остаться в форме, старайтесь перед праздничными застольями питаться сбалансированно, чтобы потом не сорваться на вкусности и упрекать себя в слабости. Диетолог Галина Незговорова дала несколько рекомендаций, как уберечь себя от праздничного "зажора", передает "Сегодня".

Старайтесь сесть за стол не голодными

Не экспериментируйте со спиртным, устраивая смелые сочетания. Алкоголь только возбуждает аппетит, к тому же вам грозит интоксикация организма.

Не пытайтесь попробовать все блюда на столе, отдайте предпочтение 3-4

Ешьте салаты из овощей, они отлично насыщают

Не ешьте десерты и фрукты после основных блюд, это может вызвать брожение в животе и диарею

Из безалкогольных напитков отдайте предпотение несладким морсам или компотам, воде без газа

Старайтесь не все время сидеть за столом, а по возможности двигаться. Можно помочь хозяйке или потанцевать.

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Ранее мы рассказывали о том, как не набрать вес во время новогодних праздников. Диетолог дала несколько советов по выбору блюд и продуктов для застолья.