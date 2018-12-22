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Мясо или Оливье? Диетолог рассказал, как не съесть лишнего на Новый год

Lite » Красота и Здоровье 22.12.2018 - 18:57
Мясо или Оливье? Диетолог рассказал, как не съесть лишнего на Новый год
Фото: Новогодний стол (Гонтар Владимир /УНИАН)

Старайтесь не пробовать все блюда на столе

До новогодних праздников остается совсем мало времени, а большинство людей, следящих за своей фигурой, интересуется, как избежать переедания за столом и остаться стройными. Для того, чтобы не "лопнуть" и остаться в форме, старайтесь перед праздничными застольями питаться сбалансированно, чтобы потом не сорваться на вкусности и упрекать себя в слабости. Диетолог Галина Незговорова дала несколько рекомендаций, как уберечь себя от праздничного "зажора", передает "Сегодня".

  • Старайтесь сесть за стол не голодными
  • Не экспериментируйте со спиртным, устраивая смелые сочетания. Алкоголь только возбуждает аппетит, к тому же вам грозит интоксикация организма.
  • Не пытайтесь попробовать все блюда на столе, отдайте предпочтение 3-4 
  • Ешьте салаты из овощей, они отлично насыщают
  • Не ешьте десерты и фрукты после основных блюд, это может вызвать брожение в животе и диарею
  • Из безалкогольных напитков отдайте предпотение несладким морсам или компотам, воде без газа
  • Старайтесь не все время сидеть за столом, а по возможности двигаться. Можно помочь хозяйке или потанцевать.

Читайте в нашем материале меню на Новый год 2019: оригинальные и бюджетные рецепты.

Ранее мы рассказывали о том, как не набрать вес во время новогодних праздников. Диетолог дала несколько советов по выбору блюд и продуктов для застолья.

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