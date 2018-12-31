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Дієтичний Олів'є: корисний рецепт улюбленого салату

Lite » Їжа 31.12.2018 - 13:48
Дієтичний Олів'є: корисний рецепт улюбленого салату
Фото: (facebook.com/clutchua)

Смачний варіант популярного салату, який не зашкодить фігурі

Ось і пролетів ще один рік, і на дворі 31 грудня, а значить, останні приготування до свята у розпалі. Якщо ви боїтеся, що новорічне застілля погано відіб'ється на талії, можете приготувати дієтичні варіанти улюблених страв - наприклад, салат Олів'є.

Без нього важко уявити стіл у новорічну ніч, проте його цілком можна зробити корисним і при цьому не нашкодити смаковим якостям. Рецепт був опублікований в Instagram-акаунті "Віта худне в 100500 раз".

Отже, ось рецепт дієтичного салату Олів'є:

Компоненти:

  • філе курячої грудки – 0,2 кг;
  • картопля – 1-2 шт.;
  • свіжий огірок – 1-2 шт.;
  • морква – 1 шт.;
  • заморожений горошок – 100 г;
  • ріпчаста або зелена цибуля – 75 г;
  • їдальня гірчиця – 5 мл;
  • оливкова олія – 5 мл;
  • несолодкий йогурт – 0,2 л;
  • сіль, перець – за смаком.


Алгоритм приготування:

Моркву і картоплю відваріть, очистіть, наріжте дрібними кубиками.
Дрібно поріжте цибулю і огірки.
Гірчицю розітріть з маслом. Змішайте з йогуртом, підсолити і поперчіть соус по своєму смаку.
Відварити курячу грудку, поріжте її дрібними кубиками.
Відваріть горошок протягом 5 хвилин, вийміть шумівкою.
Змішайте інгредієнти, заправте приготованим соусом.
Дієтичний Олів'є: корисний рецепт улюбленого салату

Фото: (facebook.com/clutchua)

Якщо ви переконані, що без майонезу Олів'є вже не Олів'є (підстави для цього, зізнаюся, є), то зробіть домашній майонез.

Склад:

  • 2 сирих яйця;
  • ½ чайної ложки солі;
  • ½ чайної ложки цукру;
  • 2 чайні ложки гірчиці;
  • 250 мл рослинного масла;
  • 1 столова ложка лимонного соку.


Приготування за допомогою міксера:

Розбийте яйця, акуратно відокремте жовтки від білків і викладіть їх у широку ємність.
Додайте сіль, цукор і гірчицю і збийте суміш міксером на низькій швидкості.
Продовжуючи збивати, поступово, потроху вливайте масло.
Коли суміш загусне, збільшити швидкість міксера і тонкою цівкою влийте залишки масла.
Потім додайте лимонний сік і ретельно перемішайте.

Нагадаємо, раніше ми публікували незвичайні рецепти популярних салатів - оселедця під шубою, Мімози і Олів'є.

Раніше зоряний фітнес-тренер і експерт по харчуванню Аніта Луценко опублікувала на своїй сторінці в Instagram основні правила новорічного столу "без болю" від нутрициолога програми WOWBODY Ольги Черняк.

До речі, дієтолог Галина Незговорова розповіла, як не з'їсти зайвого на новий рік.

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