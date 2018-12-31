Дієтичний Олів'є: корисний рецепт улюбленого салату

Фото: (facebook.com/clutchua)

Смачний варіант популярного салату, який не зашкодить фігурі

Ось і пролетів ще один рік, і на дворі 31 грудня, а значить, останні приготування до свята у розпалі. Якщо ви боїтеся, що новорічне застілля погано відіб'ється на талії, можете приготувати дієтичні варіанти улюблених страв - наприклад, салат Олів'є.

Без нього важко уявити стіл у новорічну ніч, проте його цілком можна зробити корисним і при цьому не нашкодити смаковим якостям. Рецепт був опублікований в Instagram-акаунті "Віта худне в 100500 раз".

Отже, ось рецепт дієтичного салату Олів'є:

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Компоненти:

філе курячої грудки – 0,2 кг;

картопля – 1-2 шт.;

свіжий огірок – 1-2 шт.;

морква – 1 шт.;

заморожений горошок – 100 г;

ріпчаста або зелена цибуля – 75 г;

їдальня гірчиця – 5 мл;

оливкова олія – 5 мл;

несолодкий йогурт – 0,2 л;

сіль, перець – за смаком.

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Алгоритм приготування:

Моркву і картоплю відваріть, очистіть, наріжте дрібними кубиками.

Дрібно поріжте цибулю і огірки.

Гірчицю розітріть з маслом. Змішайте з йогуртом, підсолити і поперчіть соус по своєму смаку.

Відварити курячу грудку, поріжте її дрібними кубиками.

Відваріть горошок протягом 5 хвилин, вийміть шумівкою.

Змішайте інгредієнти, заправте приготованим соусом.



Фото: (facebook.com/clutchua)

Якщо ви переконані, що без майонезу Олів'є вже не Олів'є (підстави для цього, зізнаюся, є), то зробіть домашній майонез.

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Склад:

2 сирих яйця;

½ чайної ложки солі;

½ чайної ложки цукру;

2 чайні ложки гірчиці;

250 мл рослинного масла;

1 столова ложка лимонного соку.

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Приготування за допомогою міксера:

Розбийте яйця, акуратно відокремте жовтки від білків і викладіть їх у широку ємність.

Додайте сіль, цукор і гірчицю і збийте суміш міксером на низькій швидкості.

Продовжуючи збивати, поступово, потроху вливайте масло.

Коли суміш загусне, збільшити швидкість міксера і тонкою цівкою влийте залишки масла.

Потім додайте лимонний сік і ретельно перемішайте.

Нагадаємо, раніше ми публікували незвичайні рецепти популярних салатів - оселедця під шубою, Мімози і Олів'є.

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