Дієтичний Олів'є: корисний рецепт улюбленого салату

Смачний варіант популярного салату, який не зашкодить фігурі
Ось і пролетів ще один рік, і на дворі 31 грудня, а значить, останні приготування до свята у розпалі. Якщо ви боїтеся, що новорічне застілля погано відіб'ється на талії, можете приготувати дієтичні варіанти улюблених страв - наприклад, салат Олів'є.
Без нього важко уявити стіл у новорічну ніч, проте його цілком можна зробити корисним і при цьому не нашкодити смаковим якостям. Рецепт був опублікований в Instagram-акаунті "Віта худне в 100500 раз".
Отже, ось рецепт дієтичного салату Олів'є:
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Компоненти:
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Алгоритм приготування:
Моркву і картоплю відваріть, очистіть, наріжте дрібними кубиками.
Дрібно поріжте цибулю і огірки.
Гірчицю розітріть з маслом. Змішайте з йогуртом, підсолити і поперчіть соус по своєму смаку.
Відварити курячу грудку, поріжте її дрібними кубиками.
Відваріть горошок протягом 5 хвилин, вийміть шумівкою.
Змішайте інгредієнти, заправте приготованим соусом.
Фото: (facebook.com/clutchua)
Якщо ви переконані, що без майонезу Олів'є вже не Олів'є (підстави для цього, зізнаюся, є), то зробіть домашній майонез.
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Склад:
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Приготування за допомогою міксера:
Розбийте яйця, акуратно відокремте жовтки від білків і викладіть їх у широку ємність.
Додайте сіль, цукор і гірчицю і збийте суміш міксером на низькій швидкості.
Продовжуючи збивати, поступово, потроху вливайте масло.
Коли суміш загусне, збільшити швидкість міксера і тонкою цівкою влийте залишки масла.
Потім додайте лимонний сік і ретельно перемішайте.
Нагадаємо, раніше ми публікували незвичайні рецепти популярних салатів - оселедця під шубою, Мімози і Олів'є.
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