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Чек-лист для проверки правильности похудения от диетолога: топ-12 пунктов

Автор: Lite

Диетолог предложила проверить правильность алгоритма похудения

Часто худеющие искренее считают, что все делают правильно, но результат не наступает и энтузиазм сменяется разочарованием. Стоит провести ревизию своих привычек и выявить, где происходит сбой, а поможет в этом чек-лист от диетолога Альбины Комиссаровой, которым она поделилась в Instagram.

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Диетолог составила список здоровых привычек, чтобы каждый мог проверить, все ли делает правильно в процессе похудения.

1.Я каждый день ем белковые, цельнозерновые продукты, фрукты и овощи, а также растительные масла
2.Я не исключаю из своего продукта лактозу и глютен, просто чтобы похудеть
3.Я не верю, что какие-то БАДы помогут мне снизить вес
4.Я регулярно двигаюсь, хожу, гуляю, занимаюсь спортом
5.Я ем после 6 и имею полноценный ужин

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

6.Я не запрещаю себе определенные продукты: бананы, картофель, хлеб, потому что думаю, что от какого-то продукта можно набрать вес
7.Я ем углеводы, когда мне захочется, без привязки ко временным рамкам
8.Я понимаю, что похудение происходит равномерно и не ищу диету для бедер
9.Я мешаю в своей тарелке белки и углеводы, потому что понимаю, что теория раздельного питания антинаучна
10.Я не пью насильно большое количество воды, чтобы похудеть
11.Я не использую никакие детоксы и очищения для себя, ведь знаю, что печень и почки прекрасно с этим справляются
12.Я не верю в волшебные продукты, вроде коричневого сахара и розовой соли, которые помогут мне похудеть

Напомним, что ранее диетолог Ольга Безуглая рассказала об индексе сытости.

Диетолог Ева Шишова опубликовала гид по популярным диетам.

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