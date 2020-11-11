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Самые популярные и используемые диеты для похудения: гид от диетолога

Среда 11 ноября 2020 08:37
Самые популярные и используемые диеты для похудения: гид от диетолога
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Диетолог рассказала о самых популярных диетах

Обилие различных диет и схем питания способно повергнуть новичка в раздумья, выбирая, какую из них использовать для похудения. О ключевых моментах и главных различиях разнообразных методик питания на своей странице в Instagram рассказала диетолог Ева Шишова.

Эксперт решила кратко рассказать о самых популярных диетах, их особенностях и принципах работы:

Низко-углеводная диета – меньше углеводов, больше белков и жиров

Кето-диета – почти нет углеводов, немного белков, преимущественно жиры

Самые популярные и используемые диеты для похудения: гид от диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Низкожировая – избегание жиров, преимущественно белки и углеводы

Периодическое/интервальное голодание – есть можно лишь несколько часов

Взвешивание всего – подсчет калорий

Палеолитическая диета – только "палеолитические" продукты, исключение бобовых, зерновых, молочных продуктов, картофеля, сахара и соли

Самые популярные и используемые диеты для похудения: гид от диетолога

Иллюстративное фото (фото: instagram.com/dietolog_prof)

Принцип действия всех этих диет один — дефицит каллорий.

Не нужно "придумывать велосипед". Если хотите постройнеть, главное правило — это создать дефицит калорий. И нет здесь никаких секретов.

Лучшим вариантом является "комфортное", сбалансированное, правильное питание, которое будет не сильно отличаться от вашего привычного, чтобы, когда диета закончилась, у вас не было набора веса из-за срывов. То есть питание нужно менять постепенно, а не переходить резко с жареной картошки на брокколи.

Напомним, что ранее диетолог Альбина Комиссарова раскрыла правду о кокосовом масле и масле гхи.

К слову, диетолог Ольга Безуглая рассказала о пользе растительного молока.

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