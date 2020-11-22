Индекс сытости: диетолог рассказала, как избежать чувства голода и меньше есть

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Диетолог научила, как насыщаться и сократить калории

Мало есть и при этом испытывать чувство насыщения – вполне реальная задача. Если знать не только калорийность, но и еще один важный показатель – индекс сытости продуктов - соотношение калорийности и сытости. Учитывая этот показатель, можно выбирать продукты, которые добавят меньше калорий. Диетолог Ольга Безуглая в Instagram перечислила продукты с высоким показателем сытости и дала советы.

С помощью состава нашего блюда мы можем управлять своей сытостью, а главным показателем насыщения является так называемый "индекс сытости". Индекс сытости - это способность продуктов удовлетворить голод и снизить потребление калорий.

Если Вы часто чувствуете голод, возможно, есть смысл пересмотреть свой рацион с позиции присутствия в нем пищи, которая может Вас плохо насыщать. Здесь Вам поможет учет индекса сытости!



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

"Индекс сытости" достаточно высок у мяса, рыбы, сыра, яиц и бобовых. С этими белковыми продуктами конкурируют каши, картофель, хлеб и плоды, содержащие массу углеводов.

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В них меньше калорий, но много балластных веществ, которые придают пище объем и тормозят ее переваривание. А белки вообще по своей природе перевариваются труднее других веществ. В результате такая пища плотнее заполняет желудок, создавая чувство сытости надолго.



⠀Иллюстративное фото (instagram.com/dr.bezugla_olga)

Поэтому эксперт советует есть белковые завтраки и много клетчатки с жиром.

К слову, специалист по правильному питанию Валентина Ивушкина назвала причину, почему все время хочется есть и "преследует" чувство голода.

Напомним, что ранее диетолог Ева Шишова поделилась полезным гидом по самым популярным диетам.