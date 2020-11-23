Чек-лист для перевірки правильності схуднення від дієтолога: топ-12 пунктів

Часто ті, хто худне щиро вважають, що все роблять правильно, але результат не настає і ентузіазм змінюється розчаруванням. Варто провести ревізію своїх звичок і виявити, де відбувається збій, а допоможе в цьому чек-лист від дієтолога Альбіни Коміссароваої, яким вона поділилася в Instagram.

Дієтолог склала список здорових звичок, щоб кожен міг перевірити, чи все робить правильно в процесі схуднення.

⠀

1.Я кожен день їм білкові, цільнозернові продукти, фрукти і овочі, а також рослинні олії

2.Я не виключаю з свого продукту лактозу і глютен, просто щоб схуднути

3.Я не вірю, що якісь БАДи допоможуть мені знизити вагу

4.Я регулярно рухаюся, ходжу, гуляю, займаюся спортом

5.Я їм після 6 і маю повноцінну вечерю

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

6.Я не забороняю собі певні продукти: банани, картопля, хліб, тому що думаю, що від якогось продукту можна набрати вагу

7.Я їм вуглеводи, коли мені захочеться, без прив'язки до годинника

8.Я розумію, що схуднення відбувається рівномірно і не шукаю дієту для стегон

9.Я заважаю в своїй тарілці білки і вуглеводи, тому що розумію, що теорія роздільного харчування антинаучна

10.Я не п'ю насильно велику кількість води, щоб схуднути

11.Я не використовую ніякі детокси і очищення для себе, адже знаю, що печінка і нирки чудово з цим справляються

12.Я не вірю в чарівні продукти, накшталт коричневого цукру і рожевої солі, які допоможуть мені схуднути

Нагадаємо, що раніше дієтолог Ольга Безугла розповіла про індекс ситості.

Дієтолог Єва Шишова опублікувала гід по популярним дієтам.