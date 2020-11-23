Чек-лист для перевірки правильності схуднення від дієтолога: топ-12 пунктів

Дієтолог запропонувала перевірити правильність алгоритму схуднення
Часто ті, хто худне щиро вважають, що все роблять правильно, але результат не настає і ентузіазм змінюється розчаруванням. Варто провести ревізію своїх звичок і виявити, де відбувається збій, а допоможе в цьому чек-лист від дієтолога Альбіни Коміссароваої, яким вона поділилася в Instagram.
Дієтолог склала список здорових звичок, щоб кожен міг перевірити, чи все робить правильно в процесі схуднення.
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1.Я кожен день їм білкові, цільнозернові продукти, фрукти і овочі, а також рослинні олії
2.Я не виключаю з свого продукту лактозу і глютен, просто щоб схуднути
3.Я не вірю, що якісь БАДи допоможуть мені знизити вагу
4.Я регулярно рухаюся, ходжу, гуляю, займаюся спортом
5.Я їм після 6 і маю повноцінну вечерю
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
6.Я не забороняю собі певні продукти: банани, картопля, хліб, тому що думаю, що від якогось продукту можна набрати вагу
7.Я їм вуглеводи, коли мені захочеться, без прив'язки до годинника
8.Я розумію, що схуднення відбувається рівномірно і не шукаю дієту для стегон
9.Я заважаю в своїй тарілці білки і вуглеводи, тому що розумію, що теорія роздільного харчування антинаучна
10.Я не п'ю насильно велику кількість води, щоб схуднути
11.Я не використовую ніякі детокси і очищення для себе, адже знаю, що печінка і нирки чудово з цим справляються
12.Я не вірю в чарівні продукти, накшталт коричневого цукру і рожевої солі, які допоможуть мені схуднути
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