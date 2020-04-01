Чаще смейтесь: диетолог поделилась секретными методами похудения без усилий

Существует множество способов быстро сбросить вес, но большинство из них оставят вас голодными и существенно бьют по здоровью, а "расплатой" за быстрый сброс веса часто приходиться платить вдвое быстрее набранными кило. Но есть щадящие и простые хитрости, которые помогут избавиться от пары-тройки лишних кило легко и непринужденно. Именно о них рассказала диетолог Кристина Лобановская, которая ранее поделилась простым правилом контроля питания. В Instagram она перечислила уловки, которые облегчат задачу худеющим.

Рекомендации, которые помогут вам сбросить 2-3 кг без особых усилий:

Чаще меняйте положение тела, если заняты сидячей работой. Это улучшает работу сосудистой системы, что также отражается на коррекции веса.

Не доедайте порции до конца. Вспомните себя в детстве, сидящей над полупустой тарелкой и охающей рядом бабушкой. Попробуйте повторить этот трюк.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Почаще смейтесь: 10-15 минут искреннего смеха помогают сжечь около 40 ккал, а также повышают концентрацию серотонина и допамина в организме, уменьшая тем самым аппетит.

Не разговаривайте ни с кем во время еды, за увлекательной беседой можно не заметить, как много вы уже съели.

Не доедайте еду за детьми. Перестаньте жадничать и выбрасывайте все недоеденное без угрызений совести.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Не храните снеки дома. У вас не должно быть под рукой ничего из вредной пищи и быстрых перекусов. Это научит вас готовить что-то полезное даже при недостатке времени.

Напомним, что диетолог Альбина Комиссарова развеяла мифы о горьком шоколаде в меню худеющих.