Польза или миф? Диетолог раскрыла всю правду о горьком шоколаде

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, так ли полезен черный шоколад, как принято считать

Горький шоколад считается прекрасной альтернативой вкусным и неполезным сладостям. Специалисты по питанию рекомендуют отдать предпочтение именно этому виду десертов тем, кто худеет, а также рассказывают о его пользе. Но так ли этого или очередной миф, призванный успокоить тех, кто не представляет своей жизни без сладостей? Диетолог Альбина Комиссарова, которая ранее научила, как разлюбить сладкое, в Instagram раскрыла всю правду о горьком шоколаде.

Почему горький шоколад считают полезным? Какао содержит флавоноиды, растительные полифенолы, их еще можно найти в фруктах, овощах, чае, кофе, вине, зерновых продуктах и...шоколаде! И чем полезны флавоноиды? Исследования влияния флавоноидов на организм человека были проведены в разных областях (здоровье зубов, кожи, кишечника и даже профилактика рака).

Есть данные, что флавоноиды снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, но этих данных недостаточно, чтобы делать какие-то выводы.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

По факту, даже если этот эффект есть, шоколад должен быть специально изготовлен с высоким содержанием флаваноидов, такие продукты есть, но в обычных продуктовых магазинах они не доступны.

Значит, никакой пользы в горьком шоколаде - нет? Вероятнее всего, нет. Горький шоколад в рационе обеспечит разнообразие рациона, поднимет настроение, но и без него можно обойтись.

Любой шоколад содержит большое количество добавленного сахара(который необходимо ограничивать), жиров, поэтому употреблять шоколад рекомендовано не каждый день и в небольших количествах(2-3 квадратика).

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Горький шоколад рекомендован потому, что его вкус более насыщенный и, вероятно, вы съедите меньше + качественнее состав. Поэтому - если вам хочется десерт- выбирайте то, что вы любите, не стараясь отдать предпочтение именно горькому шоколаду, потому что он "полезен".

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