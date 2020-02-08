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Правило вилки: диетолог поделилась простым методом контроля питания

Lite » Еда 08.02.2020 - 14:09
Правило вилки: диетолог поделилась простым методом контроля питания
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, как правильно организовать прием пищи худеющим

Осознанный подход к рацион и приему пищи – залог здоровья и стойности. Организовать трапезу так, чтобы она принесла пользу может каждый, достаточно только знать маленькие хитрости, котрые помогут встать из-за стола без лишних кило на боках. Диетолог Кристина Лобановская, которая ранее перечислила скрытые и явные причины лишнего веса, на странице в Instagram поделилась секретным методом, как не съесть лишнего за столом.

Как осознано подходить к приему пищи:

  • думать о еде, а не о чем-то другом, в то время, когда в едите.
  • на время еды убрать подальше телефон, телевизор и другие гаджеты, ленту Инстаграмм и другие прелести современного существования.

Правило вилки: диетолог поделилась простым методом контроля питания

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Правило вилки на столе:

  • положили порцию пищи в рот с помощью вилки - и сразу же кладем вилку на стол;
  • начинаем активно пережевывать пищу до состояния кашицы;
  • пока жуем, вилка лежит на столе (или на тарелке), смысл в том, чтобы не держать вилку в руке во время приема пищи, тем самым избежать соблазна подцепить ею еще кусочек!

Правило вилки: диетолог поделилась простым методом контроля питания

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Также эксперт отмечает, что проблема лишнего веса и похудения беспокоит не только женщин, но и мужчин. Она орассказала, что бить тревогу представителям сильной половины человечества стоит тогда, кода окружность талии достигла 94 см. Все, что превышает эту цифру, является абдоминальным ожирением – избыточным отложением жировой ткани в брюшной полости.

Правило вилки: диетолог поделилась простым методом контроля питания

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Вот несколько советов, как справиться с этой проблемой:

  • Минимум сахара и соли, начинаем вспоминать вкус еды без добавок, разные травки оставляем.
  • Мужчине необходимо мясо! Определяем размер порции по ладони. Только не жарим на сковородке.
  • Вода: за 30 минут до каждого приема пищи и через час после.
  • Эксперт не рекомендуют самостоятельно переходить на строгую диету. Такая диета – серьезный стресс для организма.

Напомним, что нутрициолог Елена Кален рассказала, кому стоит придерживаться безглютеновой диеты и нужно ли это всем худеющим.

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