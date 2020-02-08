Правило вилки: диетолог поделилась простым методом контроля питания

Эксперт рассказала, как правильно организовать прием пищи худеющим
Осознанный подход к рацион и приему пищи – залог здоровья и стойности. Организовать трапезу так, чтобы она принесла пользу может каждый, достаточно только знать маленькие хитрости, котрые помогут встать из-за стола без лишних кило на боках. Диетолог Кристина Лобановская, которая ранее перечислила скрытые и явные причины лишнего веса, на странице в Instagram поделилась секретным методом, как не съесть лишнего за столом.
Как осознано подходить к приему пищи:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Правило вилки на столе:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Также эксперт отмечает, что проблема лишнего веса и похудения беспокоит не только женщин, но и мужчин. Она орассказала, что бить тревогу представителям сильной половины человечества стоит тогда, кода окружность талии достигла 94 см. Все, что превышает эту цифру, является абдоминальным ожирением – избыточным отложением жировой ткани в брюшной полости.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Вот несколько советов, как справиться с этой проблемой:
Напомним, что нутрициолог Елена Кален рассказала, кому стоит придерживаться безглютеновой диеты и нужно ли это всем худеющим.