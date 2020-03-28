ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Как не набрать вес, сидя дома: хитрости от нутрициолога

Lite » Красота 28.03.2020 - 14:13
Как не набрать вес, сидя дома: хитрости от нутрициолога
Иллюстративное фото (instagram.com/nk.health)

Эксперт поделилась советами, как легче пережить период изоляции

Вся эта ситуация с коронавирусом и карантином у многих вызывает тревогу. Симптомы нарушенного пищевого поведения усиливаются в разы, когда люди оказываются изолированы и ощущают скуку и одиночество. В этот период легко начать переедать и в результате набрать лишний вес. Нутрициолог Наталья Кошкина, которая ранее озвучила причины постоянной усталости, на своей странице в Instagram поделилась несколькими хитростями, которые помогут этого избежать.

Несколько советов, которые помогут пережить период социальной изоляции:

Составьте план питания

В таких обстоятельствах планирование питания приобретает особую важность. Распишите время приемов пищи и выдерживайте интервалы между ними в 3-4 часа.

Как не набрать вес, сидя дома: хитрости от нутрициолога

Иллюстративное фото (pexels.com)

Планируйте занятия

Вспомните о своих прежних увлечениях, изучайте что-то новое – займитесь тем, что вам нравится, чтобы отвлечься от еды.

Планируйте физическую активность

Благо, сейчас есть масса возможностей, чтобы тренироваться, не выходя из дома. Вносите тренировки в своё расписание.

Как не набрать вес, сидя дома: хитрости от нутрициолога

Иллюстративное фото (pexels.com)

Практикуйте техники осознанности

Осознанность – ключ к налаживанию контакта с телом и выстраиванию здоровых отношений с пищей. Выделите на это время и занимайтесь медитациями/дыхательными практиками/упражнениями на развитие осознанности.

Как не набрать вес, сидя дома: хитрости от нутрициолога

Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, диетолог Наталья Макиенко дала советы, как питаться в период вирусной эпидемии.

Пищевая зависимость: как перестать заедать стресс и искать радость в еде Укрепляем организм: диетолог дала советы, как питаться в период вирусной эпидемии
Новости Украины похудениедиетолог
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь