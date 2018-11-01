"Winterra. Легенда казкового краю": в Киеве покажут новое зимнее 3D-шоу

Фото: шоу Winterra. Легенда казкового краю (пресс-служба)

Премьера семейного шоу состоится 14 декабря традиционно на ВДНХ

Во время новогодних праздников в Киеве пройдут показы нового шоу мирового уровня для всей семьи "Winterra. Легенда казкового краю" от режиссеров-постановщиков Константина Томильченко и Александра Братковского. Над его созданием работает компания StarLight Entertainment, известная своими популярными шоу "Вартові Мрій" и "Дім таємничих пригод".

Новая история расскажет о захватывающих приключениях мальчика, который в канун Нового года пытается спасти своего младшего брата, попавшего в сказочное ледяное королевство Winterra. Премьера семейного шоу состоится 14 декабря традиционно на ВДНХ. Представления будут проходить по будням и выходным на протяжении всех рождественских праздников.

"В Украине никто не делал подобных шоу, – уверяет Константин Томильченко. – И это мотивирует нашу команду каждый год создавать перфоманс еще на уровень выше, придумывать интересные постановки и спецэффекты, более сложную графику, эффектные костюмы и декорации. Мы начинаем продумывать новую историю с того момента, как закончили показывать наш предыдущий спектакль, чтобы каждый год шоу было неповторимым и вызывало еще больше эмоций".

Фото: Константин Томильченко и Александр Братковский (пресс-служба)

Новое шоу вобрало в себя лучший опыт организаторов и создателей премьеры этой зимы. "Winterra. Легенда казкового краю" сохранила доброту и волшебность шоу "Вартові Мрій", приумножила зрелищность и спецэффекты мультижанрового шоу "Дім таємничих пригод", гармонично впитала в себя опыт постановки шоу Cirque du Soleil, где Константин Томильченко работал режиссером-хореографом.

Также зимнее шоу дополнили технологические визуальные спецэффекты, которые впечатлили судей телешоу America's Got Talent во время просмотра номеров, созданных Александром Братковским и Константином Томильченко. Грандиозная премьера этой зимы однозначно выведет развитие направления "шоу" в Украине на новый уровень и покажет продукт, превосходящий ожидания даже самых требовательных зрителей.

Новогодняя история создана, чтобы стереть грани между реальностью и фантазией и подарить маленьким зрителям веру в добро, а взрослых вернуть в беззаботное детство. По легенде, когда-то Winterra была чудесным гостеприимным краем. Но люди стали более скептичными, перестали со временем верить в чудеса и мир Winterra преобразился: стал холодным и безмолвным. Вход в него охраняется лютым морозом и закрыт для посторонних глаз. Попасть в сказочный мир может лишь тот, кто сохранил в глубине души веру в чудо. Этой зимой главный герой шоу проведет всех гостей в зале в волшебное королевство Winterra, и они вместе окажутся в самом эпицентре сказочных событий.

"Намного легче поверить в чудо, когда ты увидел его вживую. Думаю, что каждый зритель, который попадет на шоу, в этом году точно не упустит атмосферу праздника и почувствует новогоднее настроение, – убежден режиссер-постановщик Александр Братковский. – Мы делаем шоу для всей семьи, поэтому используем высокотехнологичные приемы, чтобы удивить каждого взрослого гостя и заставить его на миг усомниться в том, что он находится в реальном мире. Мы хотим, чтобы после шоу родители и дети снова удивлялись миру вокруг и делились своими теплыми чувствами с окружающими".

Для участия в шоу были приглашены профессиональные танцоры, акробаты, вокалисты, среди которых артисты всемирно известного Cirque du Soleil, а также участники украинских талант-шоу.

Автором музыкальных композиций и главного саундтрека выступил украинский музыкант Юрий-Юркеш Юрченко. Музыкальные аранжировки к шоу принадлежат композитору и музыкальному продюсеру Николаю Сосину.

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Видео: РБК-Украина