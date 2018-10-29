ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Впервые в истории: в Украину едет культовая группа Kiss

Lite » Досуг 29.10.2018 - 20:18
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Легендарные американцы соберут Олимпийский в рамках своего прощального тура

16 июня 2019 года в Киеве выступит культовая американская рок-группа Kiss. Концерт легенд мирового рок-н-ролла пройдет на НСК "Олимпийском" в рамках их прощального тура KISS End Of The Road World Tour.

Как говорится на официальном сайте группы, продажа билетов на это грандиозное действо стартует 31 октября в 10:00 по киевскому времени.

Видео: YouTube/KISS

Напомним, что группа Kiss была основана в Нью-Йорке в 1973 году. Коллектив широко известный развитием направления шок-рок, сценическими макияжами его участников, а также концертными шоу, которые сопровождаются различными пиротехническими эффектами: яркие фейерверки, взрывающиеся и дымящиеся гитары, всплески крови (обычно она делается из пищевого красителя или йогурта), "дыхание огня" и т. п. 

Видео: YouTube/KISS

В активе группы более сорока пяти золотых и платиновых альбомов. А в 2014 году участники Kiss Питер Крисс, Эйс Фрэйли, Джин Симмонс и Пол Стэнли пополнили ряды знаменитостей, имена которых увековечены в Зале славы рок-н-ролла.

Напомним, что 18 ноября в Украине впервые выступят американские рокеры Stone Sour. В бытовом райдере группы: 48 банок пива, 6 бутылок яблочного сидра, большая бутылка шведской водки, энергетические напитки без сахара и не только.

Кстати, 26 октября в Киеве выступили неудержимые канадские альтернативщики Three Days Grace. LITE собрал лучшие фото и видео с киевского концерта культовой рок-группы.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины концертрок-музыка
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь