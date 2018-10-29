Впервые в истории: в Украину едет культовая группа Kiss

Коллаж РБК-Украина

Легендарные американцы соберут Олимпийский в рамках своего прощального тура

16 июня 2019 года в Киеве выступит культовая американская рок-группа Kiss. Концерт легенд мирового рок-н-ролла пройдет на НСК "Олимпийском" в рамках их прощального тура KISS End Of The Road World Tour.

Как говорится на официальном сайте группы, продажа билетов на это грандиозное действо стартует 31 октября в 10:00 по киевскому времени.

Видео: YouTube/KISS

Напомним, что группа Kiss была основана в Нью-Йорке в 1973 году. Коллектив широко известный развитием направления шок-рок, сценическими макияжами его участников, а также концертными шоу, которые сопровождаются различными пиротехническими эффектами: яркие фейерверки, взрывающиеся и дымящиеся гитары, всплески крови (обычно она делается из пищевого красителя или йогурта), "дыхание огня" и т. п.

Видео: YouTube/KISS

В активе группы более сорока пяти золотых и платиновых альбомов. А в 2014 году участники Kiss Питер Крисс, Эйс Фрэйли, Джин Симмонс и Пол Стэнли пополнили ряды знаменитостей, имена которых увековечены в Зале славы рок-н-ролла.

Напомним, что 18 ноября в Украине впервые выступят американские рокеры Stone Sour. В бытовом райдере группы: 48 банок пива, 6 бутылок яблочного сидра, большая бутылка шведской водки, энергетические напитки без сахара и не только.

Кстати, 26 октября в Киеве выступили неудержимые канадские альтернативщики Three Days Grace. LITE собрал лучшие фото и видео с киевского концерта культовой рок-группы.

Видео: РБК-Украина