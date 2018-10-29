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Бананы, изюм и... водка: чем культовые Stone Sour будут "заправляться" перед концертом в Киеве

Lite » Досуг 29.10.2018 - 19:10
Stone Sour (фото: пресс-служба группы)
Stone Sour (фото: пресс-служба группы)

В Киеве группа Кори Тейлора будет распивать водку, сидр и кокосовое молоко

18 ноября в Украине впервые выступят американские рокеры Stone Sour.  Кори Тейлор и его команда дадут концерт в киевском клубе Stereo Plaza в рамках европейского тура в поддержку своего шестого альбома "Hydrograd".

Готовятся к своему первому украинскому выступлению рокеры основательно - одних только гитар в украинскую столицу привезут не менее 15 штук. 

Видео: YouTube/Stone Sour

А еще роковое настроение музыкантам должна будет обеспечить качественная "заправка" перед концертом. В бытовом райдере группы: 48 банок пива, 6 бутылок яблочного сидра, большая бутылка шведской водки и энергетические напитки без сахара. Закусывать рокеры предпочитают бананами, овощной нарезкой, вяленой говядиной, орехами, изюмом, и медовыми кукурузными хлопьями. Завершает список требований три вида молока - миндальное, кокосовое и натуральное коровье. 

Кроме того, среди обязательных продуктов, которые должны быть в гримерке Тейлора и Ко, - несколько видов чая, мед, лимон и ручная соковыжималка.

Видео: YouTube/Stone Sour

Также стало известно, какие песни Stone Sour сыграют в столице Украины:

  1. Taipei Person / Allah Tea
  2. Do Me a Favor
  3. Knievel Has Landed
  4. Whiplash Pants
  5. Absolute Zero
  6. Bother
  7. Tired
  8. Rose Red Violent Blue (This Song Is Dumb & So Am I)
  9. 30/30-150
  10. Get Inside
  11. Reborn
  12. Song #3
  13. Through Glass
  14. Made of Scars
  15. Fabuless

Видео: YouTube/Stone Sour

Напомним, что 26 октября в столичном клубе Stereo Plaza выступили неудержимые канадские альтернативщики Three Days Grace. LITE собрал лучшие фото и видео с киевского концерта культовой рок-группы.

Также в этот день по-настоящему полное, интересное, живое представление "Королева ночи", от которого пришли в восторг фанаты, артисты и украинские знаменитости, создала поп-дива Оля Полякова.

Видео: РБК-Украина

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