Бананы, изюм и... водка: чем культовые Stone Sour будут "заправляться" перед концертом в Киеве

Stone Sour (фото: пресс-служба группы)

В Киеве группа Кори Тейлора будет распивать водку, сидр и кокосовое молоко

18 ноября в Украине впервые выступят американские рокеры Stone Sour. Кори Тейлор и его команда дадут концерт в киевском клубе Stereo Plaza в рамках европейского тура в поддержку своего шестого альбома "Hydrograd".

Готовятся к своему первому украинскому выступлению рокеры основательно - одних только гитар в украинскую столицу привезут не менее 15 штук.

Видео: YouTube/Stone Sour

А еще роковое настроение музыкантам должна будет обеспечить качественная "заправка" перед концертом. В бытовом райдере группы: 48 банок пива, 6 бутылок яблочного сидра, большая бутылка шведской водки и энергетические напитки без сахара. Закусывать рокеры предпочитают бананами, овощной нарезкой, вяленой говядиной, орехами, изюмом, и медовыми кукурузными хлопьями. Завершает список требований три вида молока - миндальное, кокосовое и натуральное коровье.

Кроме того, среди обязательных продуктов, которые должны быть в гримерке Тейлора и Ко, - несколько видов чая, мед, лимон и ручная соковыжималка.

Видео: YouTube/Stone Sour

Также стало известно, какие песни Stone Sour сыграют в столице Украины:

Taipei Person / Allah Tea Do Me a Favor Knievel Has Landed Whiplash Pants Absolute Zero Bother Tired Rose Red Violent Blue (This Song Is Dumb & So Am I) 30/30-150 Get Inside Reborn Song #3 Through Glass Made of Scars Fabuless

Видео: YouTube/Stone Sour

Напомним, что 26 октября в столичном клубе Stereo Plaza выступили неудержимые канадские альтернативщики Three Days Grace. LITE собрал лучшие фото и видео с киевского концерта культовой рок-группы.

Также в этот день по-настоящему полное, интересное, живое представление "Королева ночи", от которого пришли в восторг фанаты, артисты и украинские знаменитости, создала поп-дива Оля Полякова.

Видео: РБК-Украина