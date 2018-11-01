"Winterra. Легенда казкового краю": у Києві покажуть нове зимове 3D-шоу

Фото: шоу Winterra. Легенда казкового краю (прес-служба)

Прем'єра сімейного шоу відбудеться 14 грудня традиційно на ВДНГ

Під час новорічних свят у Києві відбудуться покази нового шоу світового рівня для всієї родини "Winterra. Легенда казкового краю" від режисерів-постановників Костянтина Томільченка та Олександра Братковського. Над його створенням працює компанія StarLight, відома своїми популярними шоу "Вартові Мрій" і "Дім таємничих пригод".

Нова історія розповість про захоплюючі пригоди хлопчика, який напередодні Нового року намагається врятувати свого молодшого брата, який потрапив у казкове крижане королівство Winterra. Прем'єра сімейного шоу відбудеться 14 грудня традиційно на ВДНГ. Вистави будуть проходити по буднях і вихідним протягом усіх різдвяних свят.

"В Україні ніхто не робив подібних шоу, – запевняє Костянтин Томільченко. І це мотивує нашу команду кожен рік створювати перфоманс ще на рівень вище, придумувати цікаві постановки і спецефекти, більш складну графіку, ефектні костюми і декорації. Ми починаємо обмірковувати нову історію з того моменту, як закінчили показувати наш попередній спектакль, щоб кожен рік шоу було неповторним і викликало ще більше емоцій".

Фото: Костянтин Томільченко і Олександр Братковський (прес-служба)

Нове шоу увібрало в себе кращий досвід організаторів і творців прем'єри цієї зими. "Winterra. Легенда казкового краю" зберегла доброту і чарівність шоу "Вартові Мрій", примножила видовищність і спецефекти мультижанрового шоу "Дім таємничих пригод", гармонійно ввібрала в себе досвід постановки шоу Cirque du Soleil, де Костянтин Томільченко працював режисером-хореографом.

Також зимове шоу доповнили технологічні візуальні спецефекти, які вразили суддів телешоу America's Got Talent під час перегляду номерів, створених Олександром Братковським та Костянтином Томільченко. Грандіозна прем'єра цієї зими однозначно виведе розвиток напряму "шоу" в Україні на новий рівень і покаже продукт, що перевершує очікування навіть самих вимогливих глядачів.

Новорічна історія створена, щоб стерти грані між реальністю і фантазією і подарувати маленьким глядачам віру в добро, а дорослих повернути в безтурботне дитинство. За легендою, колись Winterra була чудовим гостинним краєм. Але люди стали більш скептичними, з часом перестали вірити в дива і світ Winterra змінився: став холодним і безмовним. Вхід в нього охороняється лютим морозом і закритий для сторонніх очей. Потрапити в казковий світ може лише той, хто зберіг у глибині душі віру в диво. Цієї зими головний герой шоу проведе всіх гостей в залі в чарівне королівство Winterra, і вони разом опиняться в самому епіцентрі казкових подій.

"Набагато легше повірити в диво, коли ти побачив його наживо. Думаю, що кожен глядач, який потрапить на шоу, в цьому році точно не упустить атмосферу свята і відчує новорічний настрій, – переконаний режисер-постановник Олександр Братковський. - Ми робимо шоу для всієї родини, тому використовуємо високотехнологічні прийоми, щоб здивувати кожного дорослого гостя і змусити його на мить засумніватися в тому, що він знаходиться в реальному світі. Ми хочемо, щоб після шоу батьки і діти знову дивувалися світу навколо і ділилися своїми теплими почуттями з оточуючими".

Для участі в шоу були запрошені професійні танцюристи, акробати, вокалісти, серед яких артисти всесвітньо відомого Cirque du Soleil, а також учасники українських талант-шоу.

Автором музичних композицій головного саундтреку виступив український музикант Юрій-Юркеш Юрченко. Музичні аранжування до шоу належать композитора та музичного продюсера Миколі Сосину.

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Відео: РБК-Україна