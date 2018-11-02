Успей увидеть: в Киеве открылся Photo Kyiv Fair

Фото: Photo Kyiv Fair (коллаж РБК-Украина)

Жители и гости Киева могут увидеть фотоработы от лучших фотохудожников мира

С 1 ноября в Киеве проходит международная ярмарка фотографии Photo Kyiv Fair. В течение четырех дней у киевлян и гостей столицы есть уникальная возможность увидеть фотоработы от лучших фотохудожников мира — свои стенды в Киев привезли галереи Испании, Франции, Литвы и украинских городов. РБК LITE побывал на открытии экспозиции и готов рассказать о том, чьи работы нельзя пропустить.

Работы японского фотографа Масао Ямамото представлены на стенде Valid Foto BCN Gallery. Этот фотограф завоевал признание, заново открыв миру сокровища восточной философии. Его искусственно состаренные работы просты и красивы. Вот как рассказывает о своих работах сам фотограф: "Я бы хотел, чтобы, глядя на мои инсталляции, зритель не пытался понять. Вместо этого — просто смотрите. Для меня удачная фотография — та, что успокаивает, дает ощущение покоя. Заставляет быть добрым и нежным. Фотография, придающая отвагу; которая будит воспоминания о хорошем; которая делает людей счастливыми".

Фото: Photo Kyiv Fair (РБК-Украина/Виталий Носач)

Здесь же, на стенде испанской галереи можно увидеть и работы английского мастера пейзажей Майкла Кенна. Художник снимает свои необычные снимки, используя эфирное освещение. Такого эффекта он достигает, фотографируя на рассвете или в сумерках с длинными выдержками до 10 часов. Фотографии Кенна зернистые и чем-то напоминают картины, написанные на холсте. В поисках впечатляющих пейзаже Майкл уже объехал Италию, Шотландию, Францию, Швейцарию, Чехию, Россию, Японию и многие другие страны.

Билл Брант — английский фотограф, чьи работы на ярмарке представляет стенд Brucie Collections. Фотохудожник по-праву считается одним из наиболее влиятельных мастеров документальной фотографии 20 века.

Французская галерея Karavan Gallery представляет редкие архивные снимки с изображением украинского режиссера Сергея Параджанова, автора легендарного фильма "Тени забытых предков". Автор этих работ Юрий Мечитов — легендарный грузинский фотограф, автор книги-фотоальбома "Сергей Параджанов. Хроника диалога". Фотографии режиссера считаются визитной карточкой его творчества.

Фото: Photo Kyiv Fair (РБК-Украина/Виталий Носач)

Экспозиция ранних работ одного из самых популярных современных украинских художников, знаменитого представителя "украинской новой волны" Олега Тистола можно найти на стенде Abramovich Art, здесь же представлены работы мастера коллажной техники Сергея Святченко. Именно Святченко вместе с коллегами организовывал в Киеве первые выставки современного искусства.

RA Gallery привезли работы Элейна Линга — фотохудожника, который более 30 лет ездит по миру и снимает мистические скульптуры из камней: от древних статуй на острове Пасхи и до современной скульптуры в пустыне Атакама. На ярмарке представлен его проект, посвященный Кубе.

Работы знаменитого российско-украинского фотографа Бориса Савельева, о фотографиях которого пишет Time и которые хранят в своих коллекциях музеи Corcoran (Вашингтон, США), Saarbruken (Германия), и музей Современного искусства в Сан-Франциско, можно увидеть на стенде "Галерея на Штейнбарга", а фотографии основателя харьковской школы фотографии, представителя андеграундных фотографических практик Евгения Павлова и классика украинской документалистики Александра Чекменова на стенде Apart 11.

Фото: Photo Kyiv Fair (РБК-Украина/Виталий Носач)

Кроме того, все четыре дня ярмарки на Photo Kyiv Fair работает лекторий, посетить который могут все посетители.

Напомним, во время новогодних праздников в Киеве пройдут показы нового шоу мирового уровня для всей семьи "Winterra. Легенда казкового краю" от режиссеров-постановщиков Константина Томильченко и Александра Братковского.

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Видео: РБК-Украина