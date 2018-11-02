"Лебединое озеро", "Снежная королева" и не только: что смотреть в Национальной опере Украины в ноябре

Коллаж РБК-Украина

Киевляне смогут увидеть одну из самых масштабных опер, легендарный балет и другие знаменитые представления

Репертуар ноября в Национальной опере Украины, бесспорно, имеет эксклюзивный оттенок.

Удивительно виртуозная и изящная опера "Золушка" Дж. Россини - это очень красивая сказка, которую можно увидеть в Национальной опере Украины лишь раз в сезон. Одна из самых масштабных опер "Дон Карлос" после того, как будет показана в столице, отправится во Львов, где будет проходить XVII Международный оперный фестиваль им. Крушельницкой. Так же отправляется в гастрольное турне и балетная труппа, которая, подарив киевским поклонникам прекрасную постановку "Лебединое озеро", буквально через несколько дней представит ее в Японии. И уже по традиции, балет "Снежная Королева" с Анастасией Шевченко в главной партии, напомнит, что зима - не за горами.

Опера "Дон Карлос"

7 ноября

Опера "Дон Карлос" (фото: пресс-служба театра)

Большинство исследователей и критиков творчества Джузеппе Верди сходятся в том, что "Дон Карлос" - самая грандиозная работа композитора. Премьера состоялась в Парижской Гранд-Опера, в 1867 году. Пятнадцатью годами позже Верди сократил и переработал оперу, опустив первое действие. Он более приблизил ее к шиллеровской пьесе "Дон Карлос, инфант Испанский", и в этой версии она получила большой успех во многих театрах. Постановка "Дон Карлос" всегда зрелищная, потому что сама музыка - яркая и насыщенная историческими образами.

В репертуаре Национальной оперы эта постановка, начиная с 2012 года, заняла особое место, поскольку считается одной из самых масштабных за последнее время. До недавнего времени эту постановку зрители имели возможность увидеть только в столице, но вскоре "Дон Карлос" отправится в путь, во Львовскую оперу, где с 13 ноября будет проходить XVII Международный оперный фестиваль им. Крушельницкой.

"Партия Елизаветы Валуа в опере "Дон Карлос" входила в репертуар Соломии Крушельницкой. Этой оперы нет в репертуаре Львовского театра, и не знаю, когда этот спектакль шел на львовской сцене в последний раз. Поэтому, уверен, это будет событием для львовян и гостей Фестиваля. В спектакле партию Короля Филиппа Второго исполнит народный артист Украины, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко Сергей Магера. Его творческий путь начинался именно во Львовской опере, солистом которой он был в течение нескольких лет", - рассказал режиссер-постановщик оперы Анатолий Соловьяненко.

Опера "Дон Карлос" (фото: пресс-служба театра)

Что касается оформления, то гости фестиваля увидят практически все декорации, что и в Киеве. Некоторые элементы сейчас изготавливаются специально для этой поездки, но в меньшем размере.

Главные партии исполняют: Виктория Ченская (Елизавета Валуа), Сергей Пащук (Дон Карлос), Геннадий Ващенко (Родриго, маркиз ди Поза), Анжелина Швачка (принцесса Эболи), Сергей Магера (Филипп II, испанский король), Владимир Тишков (Великий инквизитор).

Опера "Золушка" к 150-летию дня памяти Дж. Россини

14 ноября

Опера "Золушка" (фото: пресс-служба театра)

Опера "Золушка", жанр которой сам композитор определил как dramma giocoso (веселая драма), полна блестящего юмора, радости жизни, смешных, забавных ситуаций, и одновременно это не просто буффонада, а веселая история, в которой раскрываются глубокие чувства героев, их поэтичность и одухотворенность. Премьера оперы, состоявшаяся 25 января 1817 в театре "Валле", была встречена избалованной римской публикой довольно сдержанно, но с каждым следующим спектаклем, как и предполагал Россини, успех оперы возрастал.

Опера "Золушка" (фото: пресс-служба театра)

Обилие прекрасных мелодий, то песенных, то виртуозных, яркие вокальные ансамбли, разнохарактерные арии и каватины, темпераментная увертюра определили успех этой оперы не только в XIX веке, но и в наше время. За последние несколько десятилетий "Золушка" прочно вошла в репертуар ведущих театров мира и своей популярностью превзошла даже знаменитого "Севильского цирюльника". По этой причине актуален и закономерен интерес к "Золушки", опере, полной молодости, остроумия, оптимизма и жизнелюбия.

Главные партии исполняют: Татьяна Пиминова (Анджелина, Золушка, падчерица дона Маньифико), Богдан Тарас (Дон Маньифико, барон ди Монтефьясконе), Дмитрий Иванченко (Дон Рамиро, принц Салерно), Игорь Мокренко (Дандини), Лилия Гревцова (Клоринда) и др.

Балет "Снежная королева"

16 ноября

Балет "Снежная королева" (фото: пресс-служба театра)

Либретто и музыкальную концепцию спектакля создали художественный руководитель балетной труппы театра Анико Рехвиашвили и дирижер Алексей Баклан. Балет "Снежная Королева" поставлена ​​по мотивам одноименной сказки Ганса Христиана Андерсена, но музыкальная составляющая несколько неожиданная. Основа спектакля - музыка Петра Чайковского, а также произведения Анатолия Лядова, Антона Рубинштейна, Эдварда Грига, Жюля Массне. Кроме того, были использованы фрагменты двух симфоний Чайковского - 6-й и "Манфред".

"Мы создали оригинальную хореографию, которая опирается на классические традиции. Такие условия диктовала музыка. Я бы назвала хореографический рисунок очень изобретательным, современным, с интересными режиссерскими ходами, более ориентированного на взрослого, подготовленного зрителя... Этот балет уже имели возможность оценить и за рубежом - в Афинах, в концерт-холле "Мегарон". 15 запланированных спектаклей прошли с аншлагом, даже пришлось давать два дополнительных. Местная пресса дала высокую оценку нашим исполнителям, даже назвала спектакль "мировой премьерой". Что касается Украины, то здесь "Снежная королева" уместна ближе к сезону, поэтому мы накануне зимней поры решили побаловать наших зрителей этим балетом, который давно уже не показывали", - рассказала балетмейстер-постановщик Анико Рехвиашвили.

Балет "Снежная королева" (фото: пресс-служба театра)

Главные партии исполняют: Анастасия Шевченко (Снежная королева), Наталья Лазебникова (Герда), Ярослав Ткачук (Кай), Елена Филипьева (Ворона), Максим Мотков (Ворон), Екатерина Диденко (Разбойница), Виталий Нетруненко (Разбойник), Анна Муромцева (Принцесса), Геннадий Петровский (Принц), Людмила Мельник (Хозяйка волшебного сада).

Балет "Лебединое озеро"

25 ноября

Балет "Лебединое озеро" (фото: пресс-служба театра)

Весной 1876 Петр Ильич Чайковский завершил работу над своим первым балетом. Позади остались муки творчества, сомнения, неуверенность. Радость и подъем охватили композитора, сердцем и умом почувствовал, что музыка удалась, получилось действительно убедительное и волшебное произведение. 20 февраля 1877 вошло в историю музыкальной культуры - в этот день впервые было показано "Лебединое озеро".

Сценическая биография "Лебединого озера" в Киеве началась в двадцатые годы ХХ века. Впоследствии театр еще неоднократно обращался к бессмертному шедевру балетной классики. В 1970 году киевляне познакомились с постановкой балетмейстера Роберта Клявин, в 1980-м - с интересной, обозначенной многими находками интерпретацией "Лебединого озера" народного артиста Украины Анатолия Шекеры, который еще раз обратился к этому балету в 1995 году.

Балет "Лебединое озеро" (фото: пресс-служба театра)

В 1986 году во время гастролей киевской труппы в Испании состоялась премьера "Лебединого озера" в постановке выдающегося украинского хореографа Валерия Ковтуна. Спектакль именно в этой постановке будет представлен ​​в этот раз (на сегодняшний день в театре существует две версии "Лебединого озера" - Анатолия Шекеры и в постановке Валерия Ковтуна).

"Обычно этим спектаклем мы презентуем себя за рубежом. И буквально после показа этой постановки в Киеве, мы 28 ноября везем его в Японию. Почему именно этот балет? Ибо "Лебединое озеро" - это тест на профессионализм, это самый знаковый спектакль на всех континентах. Его любят во всем мире, наверное, еще за то, что это романтическая история, которая не оставляет равнодушными зрителей", - рассказала балетмейстер-постановщик Анико Рехвиашвили.

Главные партии исполняют: Екатерина Козаченко (Одетта-Одилия), Ян Ваня (Принц Зигфрид), Дмитрий Чеботарь (Ротбард, злой гений) и др.

Ранее мы публиковали гид по главным событиям Киева в ноябре.

Видео: РБК-Украина