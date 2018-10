Что делать в Киеве в ноябре: гид по главным событиям

Коллаж РБК-Украина

Самые интересные события ноября для ярких эмоций - в подборке РБК-LITE

Впереди ноябрь, и в этом месяце нас ждет множество ярких событий, в изобилии которых можно растеряться. А растерявшись, немудрено пропустить что-то стоящее, что-то такое, чего бы вы точно пропускать не хотели. В этой подборке самых интересных событий ноября вам нужно всего лишь отметить те, что вас интересуют больше других, и вовремя установить в календаре напоминание.

Mustelide

3 ноября в Планетарии (билеты)

Mustelide

Электронная музыка от белорусской исполнительницы Mustelide в сопровождении космического шоу под куполом Киевского планетария - вот что ждет гостей этого вечера. Глубокие и медитативные мелодии, ритмы Вселенной, вплетенные в звучание сетов, световые проекции, открывающие под куполом звездные пространства - все это подарит незабываемые впечатления. Такое шоу не стоит пропускать!

Photo Kyiv Fair

1-4 ноября в Chicago Central House (билеты)

Photo Kyiv Fair

В программе фотоярмарки Photo Kyiv Fair 2018 - выставки фотохудожников мирового уровня, лучшие мировые галереи представят свои коллекции в Киеве всего на 4 дня. В рамках мероприятия состоятся лекции и обсуждения, во время которых речь пойдет о судьбе современного искусства в Украине, и о фотоискусстве, как об отдельном направлении в нем. В целом, ярмарка будет посвящена обмену опытом с иностранными арт-менеджерами и деятелями искусства, а ее главной целью станет развитие арт-бизнеса и фотоискусства в нашей стране.

Вечерний Квартал

6 ноября в Freedom Hall (билеты)

Вечерний Квартал

6 ноября на сцене Freedom Hall - повторный концерт новой программы "Вечернего Квартала". За те несколько месяцев, что прошли с момента премьеры, произошло множество ярких событий - и в политической, и общественной жизни страны. Комики из Квартала не могли обойти эти новости стороной, и на выступлении они как всегда весело и остро поднимут все самые актуальные на данный момент для Украины вопросы.

PALINA/Рэспублика Палина

11 ноября в MEZZANINE (билеты)

PALINA/Рэспублика Палина

"Рэспублика Палина" - белорусская исполнительница авторской песни, чье творчество пронизано атмосферой чувственности и сердечным теплом. Это музыка мечтательных настроений. Порой, ее песни меланхоличны, порой светлы и радостны, но всегда это чистые эмоции, которые идут от самого сердца, и преобразованные в изящные текст попадают к слушателю, который с благодарностью ловит вайб певицы.

Sting & Shaggy

14 ноября в Дворце Спорта (билеты)

Sting & Shaggy

Стинг и Шегги проехали уже полмира со своим совместным альбомом "44/876", и теперь заглянут с концертом и в украинскую столицу, чтоб на сцене Дворца Спорта порадовать поклонников новыми песнями, которые спустя многие годы творческого пути обоих артистов, не теряют новизны и свежести. Также прозвучат и всеми любимые старые хиты "Desert Rose", "Shape of my heart", "Every Breath You Take", "Englishman In New York", "Message In A Bottle", "It Wasn’t Me", "Mr. Boombastic" и "Angel".

Знаковыми дуэтами известного музыканта можно насладиться в нашей подборке.

Елена Темникова

16 ноября в Stereo Plaza (билеты)

Елена Темникова

Бывшая солистка группы SEREBRO выступит на сцене Stereo Plaza с сольным проектом. Песни Елены Темниковой неоднократно занимали верхние строчки рейтингов прослушиваний на ITunes, три ее песни попали в топ ежегодного хит-парада от сервиса Apple. Музыка Темниковой необычайно танцевальна, и дарит слушателю мощный заряд драйва. В программе концерта ожидается зрелищное хореографическое шоу, которое придаст масштаба всему действу.

Пошлая Молли

17 ноября в Stereo Plaza (билеты)

Пошлая Молли

Собранная в 2016 году харьковчанином Кириллом Бледным группа "Пошлая Молли" быстро набрала популярность и уже в 2017 году была отмечена премией Jagermeister Music Awards в номинации "Рок-артист года". Творчество группы и посыл их песен провокативны и смелы. Наверное поэтому они так импонируют молодой публике, которая нуждается в трансляторе бунта, способном рассказать миру об их чувствах. Также стоит отметить, что "Пошлая Молли" умеет делать шоу. Концерты группы всегда проходят с сумасшедшим выбросом адреналина в пространство.

Stone Sour

18 ноября в Stereo Plaza (билеты)

Stone Sour

До того как Кори Тейлор и Джоел Эйкман сумели пробиться к самой вершине мира тяжелой музыки, утвердив авторитет Slipknot на рок-сцене, ими была создана группа Stone Sour. Долгое время проект был заморожен, но в определенный момент артисты начали активную работу над ним, на данный момент выпустив в его составе шесть альбомов. Первые два из которых стали золотыми и платиновыми. В Киев группа приедет, чтоб презентовать здесь свой новый альбом "Hydrograd".

God Is An Astronaut

21 ноября в клубе ‘Atlas (билеты)

God Is An Astronaut

Известный ирландский пост-рок проект God Is An Astronaut едет в Киев с большим концертом. Пост-рок по определению является экспериментальным жанром, но очень многие исполнители умудряются все же впадать в некую заунывную шаблонность его меланхолического звучания. Это не об этих ирландцах, чьей музыке присуща живость, постоянные перемены и новизна, которые вместе с тем органично укладываются в общую картину их устоявшегося стиля.

Kadebostany

22 ноября в клубе ‘Atlas (билеты)

Kadebostany

Швейцарский поп-квартет Kadebostany является не просто музыкальным коллективом, но целым культурным явлением, излучающим эпатаж и сумасшедшую энергетику. Оригинальное визуальное преподнесение творчества, необычный вокал в сопровождении духовых инструментов и необычная внешность участников вместе создают формулу их успеха. В Киев Kadebostany приедут в рамках мирового турне в поддержку альбома "Monumental".

Видео: РБК-Украина