Встигни побачити: у Києві відкрився Photo Kyiv Fair

Фото: Photo Kyiv Fair (колаж РБК-Україна)

Жителі та гості Києва можуть побачити фотороботи від кращих фотохудожників світу

З 1 листопада у Києві проходить міжнародний ярмарок фотографії Photo Kyiv Fair . Протягом чотирьох днів у киян і гостей столиці є унікальна можливість побачити фотороботи від кращих фотохудожників світу — свої стенди до Києва привезли галереї Іспанії, Франції, Литви та українських міст. РБК LITE побував на відкритті експозиції і готовий розповісти про те, чиї роботи можна пропустити.

Роботи японського фотографа Масао Ямамото представлені на стенді Valid Foto BCN Gallery. Цей фотограф завоював визнання, заново відкривши світу скарби східної філософії. Його штучно зістарені роботи прості і красиві. Ось як розповідає про свої роботи сам фотограф: "Я б хотів, щоб, дивлячись на мої інсталяції, глядач не намагався зрозуміти. Замість цього — просто дивіться. Для мене вдала фотографія — та, що заспокоює, дає відчуття спокою. Змушує бути добрим і ніжним. Фотографія, що надає відвагу; яка будить спогади про хороше; яка робить людей щасливими".

Фото: Photo Kyiv Fair (РБК-Україна/Віталій Носач)

Тут, на стенді іспанської галереї можна побачити і роботи англійського майстра пейзажів Майкла Кенна. Художник знімає свої незвичайні знімки, використовуючи ефірне освітлення. Такого ефекту він досягає, фотографуючи на світанку або в сутінках з довгими витримками до 10 годин. Фотографії Кенна зернисті і чимось нагадують картини, написані на полотні. У пошуках вражаючих пейзажі Майкл вже об'їхав Італію, Шотландію, Францію, Швейцарію, Чехію, Росію, Японію і багато інших країн.

Білл Брант — англійський фотограф, чиї роботи на ярмарку представляє стенд Brucie Collections. Фотохудожник по-праву вважається одним з найбільш впливових майстрів документальної фотографії 20 століття.

Французька галерея Karavan Gallery представляє рідкісні архівні знімки із зображенням українського режисера Сергія Параджанова, автора легендарного фільму "Тіні забутих предків". Автор цих робіт Юрій Мечитов — легендарний грузинський фотограф, автор книги-фотоальбому "Сергій Параджанов. Хроніка діалогу". Фотографії режисера вважають візитною карткою його творчості.

Фото: Photo Kyiv Fair (РБК-Україна/Віталій Носач)

Експозиція ранніх робіт одного з найпопулярніших сучасних українських художників, знаменитого представника "української нової хвилі" Олега Тістола можна знайти на стенді Abramovich Art, також тут представлені роботи і майстра коллажності техніки Сергія Святченко. До речі, саме Святченко разом з колегами організовував в Києві перші виставки сучасного мистецтва.

RA Gallery привезли роботи Елейн Линга — фотохудожника, який більше 30 років їздить по світу і знімає містичні скульптури з каменів: від стародавніх статуй на острові Пасхи і до сучасної скульптури в пустелі Атакама. На ярмарку представлено його проект, присвячений Кубі.

Роботи відомого російсько-українського фотографа Бориса Савельєва, про фотографії якого пише Time і які зберігають в своїх колекціях музеї Corcoran (Вашингтон, США), Saarbruken (Німеччина), і музей Сучасного мистецтва в Сан-Франциско, можна побачити на стенді "Галерея на Штейнбарга", а фотографії засновника харківської школи фотографії, представника андеграундних фотографічних практик Євгена Павлова та класика української документалістики Олександра Чекменова на стенді Apart 11.

Фото: Photo Kyiv Fair (РБК-Україна/Віталій Носач)

Крім того, всі чотири дні на ярмарку Photo Kyiv Fair працює лекторій, відвідати який можуть всі відвідувачі.

Нагадаємо, під час новорічних свят у Києві відбудуться покази нового шоу світового рівня для всієї родини "Winterra. Легенда казкового краю" від режисерів-постановників Костянтина Томільченка та Олександра Братковського.

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Відео: РБК-Україна