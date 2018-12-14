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Зал славы рок-н-рола пополнится новыми известными именами

Lite » Звезды 14.12.2018 - 22:21
Зал славы рок-н-рола пополнится новыми известными именами
Коллаж РБК-Украина

В список вошли легендарные группы и исполнители

Организаторский комитет Зала славы рок-н-рола определил победителей, которые присоединятся к списку звезд музея, который находится в Кливленде, США. В этом году победители выбирались с помощью онлайн-голосования. Список победителей опубликовали на официальном сайте музея.

Всего в списке было 15 претендентов. По условиям организаторов, в список звезд Зала славы рок-н-рола могут войти известные и влиятельные деятели музыкальной индустрии, которые внесли значительный вклад в развитие музыки и чей первый дебютный альбом вышел не менее чем 25 лет назад. Ежегодно жюри отбирает от пяти до семи артистов.

В этом году победителями стали:

Группа Radiohead

Певица Джанет Джексон

Постпанк и готик-рок-группа The Cure

Британская хард-рок-группа Def Leppard

Группа Roxy Music

Британская группа The Zombies

Певица Стиви Никс

Официальная церемония награждения состоится 29 марта 2019 года в Нью-Йорке. По обычаю, звезды, которые пополнят список Зала славы рок-н-рола, должны дать концерт в честь мероприятия.

В 2018 году новыми членами Зала славы рок-н-ролла стали Нина Симон, Bon Jovi, The Cars, Dire Straits и The Moody Blues.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что названы номинанты престижной кинопремии Critics' Choice Awards 2019.

А также рассказывали о том, что названы номинанты на музыкальную премию "Грэмми 2019".

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