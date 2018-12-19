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Леді Гага, Sade, Дженніфер Хадсон: оголошено шорт-лист кращих пісень, номінованих на Оскар

Lite » Дозвілля 19.12.2018 - 16:40
Леді Гага, Sade, Дженніфер Хадсон: оголошено шорт-лист кращих пісень, номінованих на Оскар
Фото: Колаж (РБК-Україна)

П'ятнадцять саундтреків до фільмів, що вийшли в цьому році, вже стали номінантами на премію

Американська академія кінематографічних мистецтв і наук готова оголосити список номінантів на Оскар за кращу пісню, написану для кінофільму. В цьому році на цю премію претендують п'ятнадцять композицій різних жанрів.

Американська кіноакадемія представила таких претендентів на премію Оскар у категорії Найкраща оригінальна пісня:

1. Леді Гага і Бредлі Купер – Shallow (Зірка народилася)

Леді Гага, Sade, Дженніфер Хадсон: оголошено шорт-лист кращих пісень, номінованих на Оскар

Фото: Леді Гага (instagram.com/ladygaga)

2. Уіллі Уотсон і Тім Блейк Нельсон – When a Cowboy Trades His
3. Spurs For Wings ( Балада Бастера Скрагса)
4. Sampha – Treasure (Гарний хлопчик)

Леді Гага, Sade, Дженніфер Хадсон: оголошено шорт-лист кращих пісень, номінованих на ОскарФото: Sampha (instagram.com/sampha)

5. Кендрік Ламар і SZA – All The Stars (Чорна Пантера)
6. Йонсі і Трой Сиван – Revelation (Стерта Особа)
7. Доллі Партон – Girl In the Movies (Пампушка)

Леді Гага, Sade, Дженніфер Хадсон: оголошено шорт-лист кращих пісень, номінованих на Оскар

Фото: Доллі партон (instagram.com/dollyparton)

8. Емілі Блант – The Place Where Lost Things Go (Мері Поппінс повертається)
9. Емілі Блант і Лін-Мануель Міранда – Trip A Little Light Fantastic (Мері Поппінс повертається)
10. Арлисса – We won't Move (Ваша ненависть)
11. Квінсі Джонс, Чака Хан і Марк Ронсон – Keep Квітка' (Квінсі)
12. Дженніфер Хадсон і Дайан Уоррен – A Place Called Slaughter Race (Ральф проти Інтернету)

Леді Гага, Sade, Дженніфер Хадсон: оголошено шорт-лист кращих пісень, номінованих на Оскар

Фото: Дженіфер Хадсон (instagram.com/iamjhud)

13. The Coup і Лакит Стэнфилд – OYAHYTT (Вибачте за турботу)
14. Том Йорк – Suspirium (Суспірія)
15. Sade – The Big Unknown (Вдови)

Відомо, що в кінці січня 2019 року з списку композицій, будуть оголошені топ-5 номінантів на отримання прмии. Сама ж церемонія вручення "Оскара" відбудеться наприкінці лютого в Лос-Анджелесі (США).

Нагадаємо, раніше ми писали , що нашумілий український фільм "Донбас" режисера Сергія Лозниці, імовірно повинен був змагатися за Оскар у номінації "Найкращий фільм іноземною мовою", проте, потрапити в список фільмів-номінантів на премію йому не вдалося.

Також ми писали про те, що організаторський комітет Залу слави рок-н-ролу визначив імена музикантів, які поповнять список зірок представлених у музеї (Клівленд, США). В цьому році переможці обиралися за допомогою онлайн-голосування.

Нагадаємо, раніше ми інформували вас про те, що визначено номінантів престижної кінопремії Critics' Choice Awards 2019. У список номінантів увійшли найвідоміші фільми, серіали і мультфільми 2018 року.

Найбільш очікувані фільми 2019 року (фото: РБК-Україна)

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