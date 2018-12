Леді Гага, Sade, Дженніфер Хадсон: оголошено шорт-лист кращих пісень, номінованих на Оскар

Фото: Колаж (РБК-Україна)

П'ятнадцять саундтреків до фільмів, що вийшли в цьому році, вже стали номінантами на премію

Американська академія кінематографічних мистецтв і наук готова оголосити список номінантів на Оскар за кращу пісню, написану для кінофільму. В цьому році на цю премію претендують п'ятнадцять композицій різних жанрів.

Американська кіноакадемія представила таких претендентів на премію Оскар у категорії Найкраща оригінальна пісня:

1. Леді Гага і Бредлі Купер – Shallow (Зірка народилася)

Фото: Леді Гага (instagram.com/ladygaga)

2. Уіллі Уотсон і Тім Блейк Нельсон – When a Cowboy Trades His

3. Spurs For Wings ( Балада Бастера Скрагса)

4. Sampha – Treasure (Гарний хлопчик)

Фото: Sampha (instagram.com/sampha)

5. Кендрік Ламар і SZA – All The Stars (Чорна Пантера)

6. Йонсі і Трой Сиван – Revelation (Стерта Особа)

7. Доллі Партон – Girl In the Movies (Пампушка)

Фото: Доллі партон (instagram.com/dollyparton)

8. Емілі Блант – The Place Where Lost Things Go (Мері Поппінс повертається)

9. Емілі Блант і Лін-Мануель Міранда – Trip A Little Light Fantastic (Мері Поппінс повертається)

10. Арлисса – We won't Move (Ваша ненависть)

11. Квінсі Джонс, Чака Хан і Марк Ронсон – Keep Квітка' (Квінсі)

12. Дженніфер Хадсон і Дайан Уоррен – A Place Called Slaughter Race (Ральф проти Інтернету)

Фото: Дженіфер Хадсон (instagram.com/iamjhud)

13. The Coup і Лакит Стэнфилд – OYAHYTT (Вибачте за турботу)

14. Том Йорк – Suspirium (Суспірія)

15. Sade – The Big Unknown (Вдови)

Відомо, що в кінці січня 2019 року з списку композицій, будуть оголошені топ-5 номінантів на отримання прмии. Сама ж церемонія вручення "Оскара" відбудеться наприкінці лютого в Лос-Анджелесі (США).

