Куда пойти в Киеве в январе: лучшие мероприятия месяца

Фото: Олег Скрипка (пресс-служба)

Мы собрали для вас концерты и представления, которые стоит посетить в январе

Все подарки достались своим владельцам, закончились приготовления к новогодним праздникам, итоги подведены и мы попрощались с 2018 годом. Но впереди еще много поводов для праздника! Если вы до сих пор не знаете, как разбавить свою культурную жизнь в первый месяц 2019 года, то не стоит расстраиваться – мы решили уберечь вас от этой суеты и подготовили подборку лучших концертов и событий Киева!

Зимняя Страна на ВДНГ 2018-2019

ВДНГ

1 января - 10 марта

Свободный вход!

Если вы задумываетесь о том, куда сводить семью на выходных, значит еще не были в “Зимней Стране на ВДНГ”. Уже четвертый год подряд руководство парка развлекает жителей и гостей столицы в холодную пору года лучшими зимними развлечениями.

Тут и резиденция Деда Мороза, и фудкорт, и фабрика елочных игрушек, и каток, и тьюбинговые горки – одним словом, все-все-все, чтобы дети не скучали, а взрослые хорошо провели время. За один день посетить все локации “Зимней Страны” кажется маловероятным, поэтому мы уверены, что вы обязательно вернетесь сюда еще раз!

Winterra. Легенда сказочного края

ВДНГ

1 января – 20 января

265-850 грн/Приобрести билеты

Какая же быть праздничная атмосфера без красивой зимней сказки? Мы знаем двух талантливых рассказчиков, которые обеспечат каждого желающего порцией новогоднего чуда – Александр Братковский и Константин Томильченко. Многие до сих пор с восторгом вспоминают их предыдущие проекты “Вартові Мрій” и “Будинок Таємничих Пригод”, а с 14 декабря на территории ВДНХ проходит новая сказка “Winterra: Легенда сказочного края”. История мальчика, который отправляется на поиски младшего брата в ледяную страну Winterra, но красивый сюжет с положительными героями – это еще не все. Красочные спецэффекты, отличная актерская игра, правильная мораль и гарантированное позитивное настроение после просмотра!

Олег Скрипка и оркестр НАОНИ. Рождественский концерт “Щедрик”

Национальный дворец искусств “Украина”

7 января, 19:00

150-1150 грн/Приобрести билеты

Олег Скрипка и Национальный академический оркестр народных инструментов сыграют традиционный рождественский концерт. Вечер будет посвящен колядкам и празднику, а значит Олег Скрипка собственной персоной исполнит традиционные песни в сопровождении замечательного оркестра НАОНИ, с которым артист сотрудничает более двух лет. Их совместные концерты пользуются популярностью у слушателей по всей Украине, поэтому ждем всех желающих на рождественский вечер в компании фронтмена легендарных ВВ.

Капелла бандуристов. “Рождественский концерт”

Киевский национальный академический театр оперетты

15 января, 15:00

150-360 грн/Приобрести билеты

Национальная заслуженная капелла бандуристов Украины имени Г.И. Майбороды - представители самобытной украинской культуры. Их оригинальность и традиционность оценили по достоинству украинские и зарубежные слушатели. Капелла выступает с концертами по всей Европе. В середине января коллектив отыграет выступление из народных песен, кантов, дум и произведений украинских и заграничных композиторов. Театрализация хорового выступления под аккомпанемент звона бандуры окунает слушателя в атмосферу ушедших времен.

ManSound

Национальная музыкальная академия Украины имени П.И. Чайковского

16 января, 19:00

250-600 грн/Приобрести билеты

В период январских праздников ManSound выступят в Киеве, да не просто так, а с праздничным концертом. Каждый год концерты “вокального оркестра” вызывают ажиотаж и собирают полные залы. Группа состоит из шести мужских голосов. Тенора Владимира Сухина, Вилена Кильченко, Юрия Роменского и Артема Банара вместе с баритоном Михаила Вандаловского и басом Рубена Толмачева исполнят программу из праздничных песен. Со сцены прозвучат украинские щедривки, псалмы и другие известные рождественские напевы.

Jethro Tull

Международный центр культуры и искусств

16 января, 19:00

460-3400 грн/Приобрести билеты

Флейта и хард-рок? Почему бы и нет, подумал однажды Йен Андерсон и спустя полвека мы знаем Jethro Tull как одну из самых коммерчески успешных музыкальных групп в истории рок-музыки. Они сделали рок-музыку по-настоящему удивительным зрелищем: драйв и роскошь рок-н-рола, которой удалось сохранить академический подход к созданию музыки. В 2017 году коллектив отправился в прощальный тур, посвященный 50-летию на большой сцене, и в рамках этих гастролей 16 января посетят столицу Украины.

Піккардійська Терція

Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко

19 января, 16:00 и 19:00

390-1490 грн/Приобрести билеты

“Піккардійська Терція” выступит в Киеве с программой “Рождественские истории”. Ежегодно в период зимних праздников акапельная группа устраивает для поклонников концерт с колядками и рождественскими песнями. В программу входят старые и современные, народные и авторские колядки. Этой зимой акапельная коляда будет исполнена на украинском, польском, английском, испанском и эстонском языках.

Мельница

Дом культуры НТУУ КПИ

20 января, 19:00

290-1490 грн/Приобрести билеты

Мельница впервые представит киевлянам свою Рождественскую сказку. Праздничные концерты группы сохраняют лучшие традиции фолк-рока. В основе творчества Мельницы таятся сюжеты из мифологии. Коллектив отличается инструментальным набором. В звуковой ассортимент входят голос, арфа, гитара, виолончель и ударные. Вечер будет насыщен фолк-роковым звучанием и атмосферой славянских легенд.

Jungle

Atlas

25 января, 19:00

1290-2190 грн/Приобрести билеты

После яркого и громкого музыкального дебюта, фанк-дуэт Jungle 4 года не выпускал больших авторских релизов. Все-таки ответственность перед слушателем и невероятно высокая планка ожиданий давит тяжелым грузом на плечи, но ребята справились и уже 25 января приезжают с новым альбомом на концерт в киевском клубе Atlas. “For Ever” – это самый подходящий саундтрек для одного из лучших танцевальных вечеров этого января.

СБПЧ

Caribbean Club

26 января, 19:00

390-1190 грн/Приобрести билеты

Разлука была совсем недолгой и этой зимой СБПЧ снова выступят перед киевской публикой! Весенний концерт в Зеленом Театре прошел настолько хорошо, что парни коллектив решил вернуться к нам как можно скорее и успешно закрепить пройденный материал. После выхода альбома “Мы не спали, мы снились” в группу пришла вокалистка Женя Борзых. Под треки из нового релиза хочется забить на всё и просто радоваться жизни, но смена настроения никак не отразились на СБПЧ, которые всегда остаются на пути экспериментаторства и смешения жанров, чем неизменно удивляют слушателя!

Ранее мы писали о том, что посмотреть в кино в январе - 8 главных премьер месяца.

Также публиковали лучшие украинские музыкальные альбомы 2018 года.

Подробнее о главных зимних развлечениях на ВДНГ в Киеве - читайте в нашем материале.