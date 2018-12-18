Отдых для всей семьи: главные зимние развлечения на ВДНГ в Киеве

Видео: В Киеве открылась “Зимова Країна на ВДНГ” (Валентина Балабанова/video.rbc.ua)

Настоящая предновогодняя атмосфера приходит в город тогда, когда его начинают украшать и готовиться к праздникам. А еще – когда появляются настоящие новогодние развлечения.

В течение последних нескольких недель Киев становится все более праздничным. Так, уже в четвертый раз в столице открыли самый большой городской парк развлечений “Зимова Країна на ВДНГ”.

Это масштабное зимнее событие хорошо знакомо киевлянам: только в прошлом году парк развлечений посетили более 530 000 гостей. Это позволило мероприятию стать наиболее масштабным событием в Украине, а по известности парк развлечений уже обогнал не только новогодние и рождественские локации в Киеве, но и даже самые большие летние фестивали, которые проводятся в Украине.

Когда и по какой цене можно посетить "Зимову Країну на ВДНГ”?

Большинство локаций парка открыты с 10.00 до 21.00. Купить билет на каждую из локаций можно прямо на входе. Также можно воспользоваться услугами билетного оператора karabas.соm. Организаторы также задумали для гостей комплексный входной билет стоимостью 390 грн.

Купив такой билет, можно посетить и каток, и тюбинговые горки, и “Замок ледяных скульптур”. Кроме того, можно всей семьей сходить в резиденцию легендарной фабрики елочных игрушек “Клавдиево” и посетить выставку древностей “Ледниковый период”.

Такой билет – максимально выгодное предложение: он дает возможность обойти за день главные локации парка за умеренную цену.

Фото: “Зимова Країна на ВДНГ” (пресс-служба)

Какие развлечения доступны для гостей “Зимової Країни на ВДНГ"?

На данный момент в парке на ВДНГ для посетителей доступны такие развлечения:

Фабрика елочных игрушек “Клавдиево”. Это уникальная и очень красиво оформленная резиденция знаменитого в Украине производства новогодних игрушек и украшений. Здесь можно не только увидеть все этапы производства елочных игрушек, но и самому попробовать сделать такую же игрушку.

В этой резиденции работает небольшая лавка новогодних украшений, в которой игрушки на елку или же на подарок друзьям и близким можно купить по доступной "фабричной" цене, которая будет точно ниже, чем в других местах в Киеве.

Фото: В парке развлечений “Зимова Країна на ВДНГ” - маса интереснейших локаций (пресс-служба)

“Замок ледяных скульптур”. Здесь в этом году поселились сказочные герои мультфильмов украинской студии Animagrad (Мавка, ее жених Лукаш и их друзья - Котожабик Квусь, Водяной и Леший; сообразительная Эскимоска; храбрый Руслан и его невеста Мила, веселый Хомяк Винницкий, а также множество других сказочных существ).

Во время посещения этой ледяной экспозиции можно не только сделать фото с уникальными и красивыми ледяными фигурами, но и вдоволь накататься на 20-метровой ледяной горке, которая находится в этом же месте. К слову, безлимитное катание уже включено в стоимость входного билета;

Фото: “Зимова Країна на ВДНГ” (пресс-служба)

Уникальная экспозиция доисторических существ “Ледниковый период”. Поистине необычное и важное место, которое придется по душе и детям, и взрослым! Здесь можно не только увидеть животных, которые населяли Землю более 1000 лет назад, но и узнать о них много интересных фактов. А также - посмотреть интересный образовательный фильм;

Тюбинговые “Драйвовые горки”. С них можно съезжать благодаря удобным тюбам и уникальному покрытию. Благодаря этому с них можно спускаться даже в бесснежную погоду: эти горки все равно будут работать и скользить, радуя гостей парка. Работает несколько горок: для взрослых и подростков, а также для совсем маленьких.

Главный сказочный домик сезона – "Резиденция Деда Мороза". В этой резиденции сказочные эльфы демонстрируют маленьким посетителям удивительное шоу, вместе с детками активно играют в снежки и другие веселые игры, а настоящий Дед Мороз выслушивает заветные пожелания по подаркам под елку и мечтам на следующий год. Он сам лично вручает сладкие подарки каждому малышу;

Фото: Главный сказочный домик сезона – "Резиденция Деда Мороза" (пресс-служба)

Праздничная ярмарка "Корпорацию подарков". На ярмарке гости парка могут найти подарки для всех членов семьи или друзей, поучаствовать в увлекательных мастер-классах для всей семьи и в беспрецедентной акции по выдаче бесплатных подарков от Omni Campus, заполнив простую форму на сайте;

Детские квесты с дополненной реальностью "Дом интерактивных приключений" и веселые квесты от "Квестмании";

Новогодние спектакли для самых маленьких в Театре Марионеток. Эти представления могут посещать детки в возрасте начиная от 3х лет;

Специальная кинопрограмма новогодних фильмов в сферическом кинотеатре "Телепорт 360";

Один из самых больших и романтичных катков столицы. Кататься на этом катке можно или в своих коньках, или взять их на прокат. На территории катка действует теплая раздевалка, кафе с ароматными горячими напитками и камера хранения. Катание – для всех безлимитное: если вы купили билет только один раз, то можете провести на катке весь день.

Фото: Парк развлечений на ВДНГ - прекрасное место дял детей и взрослых (пресс-служба)

Уникальная тропическая ферма "Планета Бабочек", где можно полюбоваться уникальными видами дневных и ночных бабочек и где даже зимой царит температура не менее +25 градусов;

Робоцентр "Страна роботов". Здесь посетителей ждет уникальная выставка трансформеров, шоу дронов и игры с настоящими роботами;

Контактный зоопарк Animal Park;

Галерея 3D картин "Трик Арт";

Веревочный и качельный парки;

Новая новогодняя сказка Winterra

Аттракционы и многое другое.

Согреться, вкусно и недорого перекусить можно на теплом фудкорте "Баварский двор" (здесь обустроили бесплатный вай-фай, чтобы вы могли загрузить свои новогодние селфи). Есть также несколько других мест, где можно сытно поесть.

Танцы от веселых аниматоров, тематический фотозоны, розыгрыш подарков и призов а также концерты – все это ждет гостей парка.

Фото: Посетить локации парка развлечений на ВДНГ можно будет до 10 марта (пресс-служба)

Парк развлечений "Зимова Країна на ВДНГ" будет работать весь зимний сезон до 10 марта. Действуют специальные выгодные предложения для школ и групповых экскурссий.

Вход на территорию парка — свободный.

С более детальной информацией обо всех локациях можно ознакомиться на официальном сайте vdng.ua или присоеденившись к мероприятию на странице в Facebook .

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