Куди піти в Києві у січні: найкращі заходи місяця

Фото: Олег Скрипка (прес-служба)

Ми зібрали для вас концерти та вистави, які варто відвідати у січні

Усі подарунки дісталися своїм власникам, підсумки підбито та й 2018 рік залишився у минулому. Але попереду ще багато приводів для радощів! Якщо ви ще не знаєте, як розбавити своє культурне життя в перший місяць 2019 року, не варто засмучуватися - ми вже подбали про те, як вберегти вас від цієї суєти і підготували добірку найкращих концертів і подій Києва.

Зимова Країна на ВДНГ 2018-2019

ВДНГ

1 січня - 10 березня

Вільний вхід

Якщо ви ще й досі не знаєте де провести святкові вихідні з родиною, мабуть ви просто ще не були у "Зимовій Країні на ВДНГ”, що вже четвертий рік поспіль розважає киян та гостей столиці в холодну пору року. Тут і резиденція Діда Мороза, і фудкорт, і фабрика ялинкових іграшок, каток, тюбінгові гірки - все-все-все, щоб діти не нудьгували, а дорослі добре провели час. За один день відвідати всі локації "Зимової Країни" здається малоймовірним, тому ми впевнені, що ви обов'язково повернеться сюди ще раз.

Winterra. Легенда казкового краю

ВДНГ

14 грудня - 20 січня

265-850 грн / Придбати квитки

Яке свято без зимової казки? Ми знаємо принаймні двох талановитих оповідачів,які забезпечать кожного бажаючого порцією новорічного дива - Олександр Братковський і Костянтин Томільченко. Багато глядачів з захопленням згадують їх попередні проекти "Вартові Мрій" та "Будинок таємничих пригод", а з 14 грудня на території ВДНГ відбуватиметься нова казка "Winterra: Легенда казкового краю". Історія хлопчика, який відправляється на пошуки молодшого брата в крижану країну Winterra, проте казковий сюжет з позитивними героями – це ще далеко не все. Крім цього на вас чекають - барвисті спецефекти, відмінна акторська гра, мораль і гарантований позитивний настрій після перегляду!

Олег Скрипка та оркестр НАОНІ. Різдвяний концерт "Щедрик"

Національний палац мистецтв "Україна"

7 сiчня, 19:00

150-1150 грн/ Придбати квитки

Олег Скрипка та Національний академічний оркестр народних інструментів дадуть різдвяний концерт! Вечір буде присвячено колядкам та святам, а отже Олег Скрипка власною персоною виконає традиційні пісні в супроводі чудового оркестру НАОНІ, з яким артист співпрацює понад двох років. Їх спільні концерти користуються популярністю у слухачів по всій Україні, тому чекаємо всіх бажаючих на різдвяний вечір в компанії фронтмена легендарних ВВ.

Капела бандуристів. "Різдвяний концерт"

Київський національний академічний театр оперети

15 січня, 15:00

150-360 грн / Придбати квитки

Національна заслужена капела бандуристів України імені Г.І. Майбороди - представники самобутньої української культури. Їхню оригінальність і традиційність оцінили українські та зарубіжні слухачі. Капела виступає з концертами всією Європою. У середині січня колектив відіграє виступ, основу яких складатимуть народні пісні, канти, думи і твори українських та закордонних композиторів. Театралізація хорового виступу під акомпанемент дзвону бандури занурить слухача в атмосферу минулих часів.

ManSound

Національна музична академія України імені П.І. Чайковського

16 сiчня, 19:00

250-600 грн / Придбати квитки

У період січневих свят ManSound виступлять в Києві! Щороку концерти "вокального оркестру" викликають ажіотаж і збирають повні зали. Група складається з шести чоловічих голосів. Тенора Володимира Сухіна, Вілена Кільченко, Юрія Роменського і Артема Банара разом з баритоном Михайла Вандаловського і басом Рубена Толмачова виконають програму зі святкових пісень. У концертній залі пролунають українські щедрівки, псалми та інші відомі різдвяні наспіви.

Jethro Tull

Міжнародний центр культури і мистецтв

16 сiчня, 19:00

460-3400 грн / Придбати квитки

Флейта і хард-рок? Чому б і ні, подумав одного разу Йен Андерсон і через півстоліття ми дізналися про Jethro Tull, як про одну з найбільш комерційно успішних музичних груп в історії рок-музики. Вони зробили її по-справжньому дивним видовищем: драйв і розкіш рок-н-рола, якій вдалося зберегти академічний підхід до створення музики. У 2017 році колектив вирушив у прощальний тур, присвячений 50-річчю на великій сцені, і в рамках цих гастролей 16 січня відвідають столицю України.

Піккардійська Терція

Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка

19 січня, 16:00 і 19:00

390-1490 грн / Придбати квитки

"Піккардійська Терція" виступлять в Києві з програмою "Різдвяні історії". Щорічно в період зимових свят акапельна група влаштовує для шанувальників концерт з колядками та різдвяними піснями. У його програмі — старі і сучасні, народні та авторські колядки. Цієї зими акапельна колядка буде виконана українською, польською, англійською, іспанською та естонською мовами.

“Мельница”

Будинок культури НТУУ КПІ

20 сiчня, 19:00

290-1490 грн / Придбати квитки

“Мельница” вперше представить киянам свою Різдвяну казку. Святкові концерти гурту зберігають найкращі традиції фолк-року. В основі творчості “Мельница” приховані сюжети з міфології. Колектив вирізняється інструментальним набором. У звуковий асортимент входять голос, арфа, гітара, віолончель та ударні. Вечір буде насичений фолк-роковим звучанням та атмосферою слов'янських легенд.

Jungle

Atlas

25 сiчня, 19:00

1290-2190 грн/ Придбати квитки

Після яскравого і гучного музичного дебюту, фанк-дует Jungle 4 роки не випускав великих авторських релізів. Усе-таки відповідальність перед слухачем і неймовірно висока планка очікувань тисне вантажем на плечі, але хлопці впоралися і вже 25 січня приїжджають з новим альбомом на концерт в київському клубі Atlas. "For Ever" – це ідеальний саундтрек для одного з кращих танцювальних вечорів цього січня.

СБПЧ

Caribbean Club

26 сiчня, 19:00

390-1190 грн/ Придбати квитки

Розлука була зовсім недовгою і цієї зими СБПЧ знову виступлять перед київською публікою! Весняний концерт в Зеленому Театрі пройшов настільки добре, що колектив вирішив повернутися до українських шанувальників якомога швидше, щоб закріпити пройдений матеріал. Під треки з нового релізу хочеться забити на все і просто радіти життю, але зміна настрою ніяк не позначилися на СБПЧ, які завжди залишаються на шляху експериментаторства і змішання жанрів, ніж незмінно дивують слухача!

Раніше ми писали про те, що подивитися в кіно у січні - 8 головних прем'єр місяця.

Також публікували кращі українські музичні альбоми 2018 року.

Детальніше про головні зимові розваги на ВДНГ у Києві - читайте в нашому матеріалі.