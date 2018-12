Эта музыка будет вечной: лучшие украинские альбомы 2018 года

Коллаж РБК-Украина

Альбомы от Тартака, KAZKA, Без Обмежень, The HARDKISS и других артистов стали настоящим украшением 2018 года

К окончанию 2018 года мы выбрали для вас топ лучших украинских музыкальных альбомов, которые запомнились нам больше всего. Это все очень разная музыка и по звучанию, и по смысловой нагрузке, но каждый из этих альбомов стоит того, чтобы его послушать один раз. Или двадцать.

Фіолет - "Aurora"

Этой осенью популярная украинская поп-рок группа выпустила своеобразный альбом-итог "Aurora", а потом в его поддержку провела успешный тур на пятнадцать городов. Альбом был записан под руководством известного саундпродюсера Артура Даниеляна — по словам самих музыкантов, это первый альбом, для создания которого они привлекли профессионалов со стороны, а не сделали все самостоятельно. В целом песни для альбома готовили два года десять разных музыкантов. Слова и музыка традиционно написаны фронтменом группы Сергеем Мартынюком — музыкантом, писателем, поэтом и организатором фестиваля "Бандерштат". Aurora — альбом, который посвящен победам и поражениям. Треки очень разные по ритму и настроению. Романтическая "Кохана" находится в активной ротации топовых радиостанций и телеканалов, а клип набрал больше миллиона просмотров на YouTube, а "П'яні Мости" и "Колесо Історії" рвут в клочья своим драйвом. Но все они — своеобразная ода юности, максимализму и желанию изменить мир.

Фіолет - "Aurora"

INDT - "Palace"

Киевская группа INDT выпустил в мае 2018 свой лучший альбом "Palace". Кредо второй студийной пластинки – Come and join the Palace (Добро пожаловать в Храм). Музыканты миксовали свою музыку со звуками нетипичных инструментов разных народов мира, создавали коллаборации с музыкантами других жанров и выдали максимально качественную стильную и разнообразную музыку. Альбом "Palace" INDT первый полноценный микс инди-музыки и хип хопа в истории украинской сцены. Однозначно, это мировой уровень, который может конкурировать с самыми известными музыкантами и группами.

INDT - "Palace"

DETACH - "D.R.A.M.A"

После длительного молчания одни из самых сильных украинских альтернативных рокеров порадовали фанов новым лонгплеем. Альбом состоит из 15 англоязычных треков и четырех коротких украиноязычных chapter’s. Настроение альбома целиком соответствует своему названию — драма, а точнее очень много настоящих и честных драм с разным посылом, разным характером и разными эмоциями. В отличие от предыдущего диска "I Am", этот альбом получился более разноплановым, ярким и неоднозначным. Музыканты экспериментируют, в каких-то моментах утяжеляя свое традиционное звучание (например, в "Cyanide"), а иногда наоборот удивляют почти романтическими балладами ("Made Up Of Light"). На песню "Supernova" вышел клип, режиссером которого традиционно стал фронтмен группы Алексей Веренчик. Группа также сняла еще несколько клипов на треки из альбома, но их названия музыканты пока что держат в секрете.

Без Обмежень - "Буду з тобою"

Группа, которая еще два года назад была просто выпускниками одного из сезонов талант-шоу Х-фактор, за это время совершила такой рывок, которому каждый может только позавидовать. Несколько недель назад они собрали полный Дворец Спорта и не собираются на этом останавливаться. От концертных клубов быстро и уверенно они переходят к стадионам. И это неудивительно. Искренняя, настоящая, душевная, музыка о вещах, которые близки каждому из нас. Любовь, дружба, эмоции, приобретения, потери, родные, близкие, семья. Лирическое осеннее настроение, глубокое и в большинстве своем грустное — то, что в большинстве своем остается внутри после прослушивания альбома "Буду з тобою". Хотя некоторые жизнеутверждающие ноты там тоже присутствуют.

Без Обмежень - "Буду з тобою"

Курган feat. Agregat - "Середня школа рэпа"

У этих пацанов из обычного смт Близнюкы Харьковской области на счету не один стопроцентный хит, собравший на YouTube сотни тысяч, а то и миллионы просмотров, и даже совместный трек с украинским секс-символом Дашей Астафьевой. Но свой первый рэп-альбом из десяти треков они выпустили только в этом году. Проект, который взрывает мозг неподготовленных людей, собирает на украинских фестивалях не первый год подряд такое количество публики, о котором только могут мечтать очень многие "нормальные артисты". Их песни сложно растащить на цитаты, ведь почти каждая из них — одна сплошная цитата.

Хамерман Знищує Віруси - "Лой"

Дуэт, состоящий из вокалиста Вовы Пахолюка и известного культурного деятеля Альберта Цукренко, который мило аккомпанирует ему на отключенных клавишах и периодически подпевает, существует больше двадцати лет. Ни на одном из своих выступлений, которых за это время было больше сотни, они не появлялись в одинаковых сценических нарядах и большинство этих нарядов в первую очередь подразумевало их отсутствие. Группу неоднократно банили на Facebook, а организаторы не раз пытались "прикрыть лавочку" уже на второй песне, но гневные фаны, конечно же, этого не позволяли. В этом году популярность ХЗВ достигла своего апогея — после их выступления на одном из фестивалей мэр города потребовал, чтобы… площадку освятил самый настоящий священник. Местные власти даже попытались подать на группу в суд, после чего количество концертных предложений у ХЗВ выросло втрое.

The HARDKISS - "Залізна Ластівка"

Группа, которой невероятно идет сцена Дворца Спорта и группа, собравшая солдауты в этих самых Дворцах Спорта не в одном городе. Группа, которая иногда медленно, а иногда и стремительно идет к своему успеху. Группа, у которой ни одного шага мимо. Это очень хороший альбом, в котором чувствуется искренность эмоций и огромное количество тщательно проделанной работы одновременно. Здесь идеально все — от "Привіт" до "Бувай", но главные хиты безусловно — "Коханці" и "Кораблі".

The HARDKISS - "Залізна Ластівка"

LATEXFAUNA - "AJAHUASKA"

Группа, которая два года назад запомнилась тем, что на выступлениях тусовалась в белых халатах выпустила весьма нетипичный для Украины альбом. Качающий дрим-поп с очень странными, но цепляющими текстами. Фронтмен группы Дима Зезюлин в одном из своих интервью сказал, что использованием в словах песен избитых клише "грешат только текстовые импотенты". Одноименная названию альбома песня "AJAHUASKA" сразу же привлекла внимание нескольких радиостанций, которые следят за продвинутой музыкой. Хотя сами музыканты в интервью говорят, что смогли сделать финальный вариант только после девяти разных аранжировок.

LATEXFAUNA - "AJAHUASKA"

KAZKA - "KARMA"

Проект Юрия Никитина как для молодой группы достаточно резко ворвался в пространство украинской музыки со своим треком "Свята". Но такого успеха, как у трека "Плакала" не было, кажется, ни у кого и никогда в нашей стране. Больше 80 миллионов просмотров и первые строчки во всевозможных международных чартах... Альбом "KARMA" получился очень разноплановым, но в то же время все песни соединяются какой-то особой атмосферой, которая и принесла группе KAZKA бешеную популярность. KAZKA — это то, что надо слушать и чем есть смысл гордиться.

KAZKA - "KARMA"

Тартак - "АнТАРТАКтида. Частина перша"

Совместное творчество - это всегда эффект определенной синергии, когда каждый из участников отдает все лучшее для неожиданного, но качественного результата. Эту теорию Тартак подтвердил уже второй раз. Ведь все помнят очень успешный альбом "Система Нервів", который был выпущен в далеком 2003 году. Как признались участники группы, запросы на подобный проект неоднократно звучали и от сторонников, и от коллег, и от журналистов и вот наконец, после трехлетней работы под руководством саундпродюсера Артура Даниеляна, был презентован альбом "АнТАРТАКтида. Частина Перша". 12 ярких дуэтов с исполнителями совершенно разными по возрасту, музыкальному стилю, мировозрению, уровню популярности. Олег Собчук, Вахтанг Кикабидзе, Тоня Матвиенко, Арсен Мирзоян, группы Нумер 482 и Epolets, Андрей Лобода, Бажана, Mari Cheba, Indira, Алла Мартынюк, Лера Калужская захватывают, удивляют, заставляют по-новому услышать старые, любимые хиты. Никто ничего подобного на украинском, а может и мировой, музыкальной сцене никогда не делал за что Тартаку и лично Александру Положинскому отдельный респект.

Тартак - "АнТАРТАКтида. Частина перша"

вагоновожатые - "Референс"

Мы ждали, когда нам дадут "Референс", долго. Изучали расклеенные на центральных улицах Киева плакаты с цитатами, переслушивали новые песни, уже сыгранные на концертах, и дождались. Дождались хлестких, бьющих наотмашь текстов, новых смыслов и полного слияния музыки и лирики. После киевского сольника "Референс" стал и вовсе восприниматься неким театральным представлением, где вместе сосуществуют текст, звук и танец. Это еще один повод переслушать альбом и ощутить его по-иному.

вагоновожатые - "Референс"

Читайте также о главных достижениях украинцев в 2018 году.