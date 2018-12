Королевская семья подвела итоги 2018 года: яркие моменты и достижения

Самым запоминающимся событием королевской семьи стала свадьба Меган Маркл и принца Гарри

30 декабря весь мир подводит итоги уходящего года и герцоги Сассекские и Кембриджские – не исключение. В трехминутном ролике, который Кейт Миддлтон, Меган Маркл и принцы Гарри и Уильям опубликовали в Тwitter Кенсингтонского дворца, члены королевской семьи рассказали о самых ярких и запоминающихся моментах их жизни в течение последнего года.

В течение трех минут они рассказали о самых важных событиях, наполнивших их жизнь в 2018-м году. Они вспомнили и день рождения королевы Елизаветы II, и ежегодный парад Trooping the Colour, когда вся королевская семья собирается на балконе Букингемского дворца, и появление на свет принца Луи и его крестины, и свадьбу принца Гарри и Меган Маркл, и их первый тур, в котором они объявили о скором прибавлении в семействе, а также многое другое.

"Вот некоторые из наших любимых моментов с 2018 года - спасибо всем, кто сделал этот год таким особенным. До встречи в 2019 году!" — гласит подпись под видео в сети Тwitter.

Here are some of our favourite moments from 2018 — thank you to everyone who made this year so special. See you in 2019! pic.twitter.com/2GiUvI7QnX