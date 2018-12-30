Королівська сім'я підвела підсумки 2018 року: яскраві моменти і досягнення

Принц Вільям, Кейт Міддлтон, Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Найбільш пам'ятною подією у королівській сім'ї стало весілля Меган Маркл і принца Гаррі

30 грудня весь світ підводить підсумки року, що минає, і герцоги Сассекські і Кембриджські – не виняток. У трихвилинному ролику, який Кейт Міддлтон, Меган Маркл і принци Гаррі та Вільям опублікували в Тwitter Кенсінгтонського палацу, члени королівської сім'ї розповіли про найяскравіші моменти їх життя протягом останнього року.

Протягом трьох хвилин вони розповіли про найважливіші події, що наповнили їх життя в 2018-му році. Вони згадали і день народження королеви Єлизавети II, і щорічний парад Trooping the Colour, коли вся королівська родина збирається на балконі Букінгемського палацу, і появу на світ принца Луї і його хрестини, весілля принца Гаррі і Меган Маркл, і їх перший тур, в якому вони оголосили про швидке поповнення в сімействі, а також багато іншого.

"Ось деякі з наших улюблених моментів з 2018 року - дякуємо всім, хто зробив цей рік таким особливим. До зустрічі в 2019 році!" — свідчить підпис під відео в мережі Тwitter.

Here are some of our favourite moments from 2018 — thank you to everyone who made this year so special. See you in 2019! pic.twitter.com/2GiUvI7QnX Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 29 грудня 2018 р.

Слід нагадати, що в мережі розгорівся справжній скандал через те, що герцогині посварилися. Це відео — прямий доказ зворотного! Меган і Кейт, по всій видимості, відмінно ладнають між собою. Про це також свідчить той факт, що днями герцогині Сассекська і Кембриджська були помічені за спільною грою в "Скрабл".

"Вони весело сміялися, і між ними не відчувалося ніякої напруги", - підтвердило джерело, близьке до королівської сім'ї.

Раніше ми також писали, що королева втрутилася в конфлікт Кейт Міддлтон і Меган Маркл.

Нагадаємо, наближені до королівської сім'ї відзначають, що Кейт Міддлтон і Меган Маркл нібито не можуть налагодити відносини через занадто різні характери. Зазначається, що у герцогині Сассекської вельми непроста вдача. Дружина принца Гаррі занадто вимоглива і перед своїм весіллям навіть довела Кейт до сліз. Про напружені стосунки герцогинь свідчив і переїзд принца Гаррі з дружиною в Віндзор, а також відмова разом святкувати Різдво.

Видео: video.rbc.ua