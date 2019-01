KISS, LP и другие: самые ожидаемые музыкальные события 2019 года

Фото: KISS (instagram.com/kissonline)

Кого из знаменитых исполнителей и музыкальных коллективов ожидать в этом году в украинской столице

Понимаем, что еще не все успели отойти от новогодних праздников, но пора возвращаться в реальную жизнь. Ведь в ней нас ждет уйма развлечений и первоклассных концертов. Мы подготовили для вас подборку самых ожидаемых музыкальных событий 2019 года.

Jungle

Atlas

25 января, 19:00

Стоимость: 1290-2190 грн

Свершилось, Jungle не только выпускают новый альбом “For Eve” после длительного затишья, но и впервые посетят с концертом Украину! Кто не танцевал под тропический фанк их дебютного одноименного релиза, тот не знал музыкального счастья, об этом можно говорить с полной уверенностью.

Подписанты лейбла XL (на котором выпускали свои релизы Radiohead, Jack White, Adele и King Krule) подготовили нечто особенное, а именно, демонстрация того, насколько эмоционально волнительными могут быть два процесса – влюбиться в человека и разлюбить его. Готовьте удобную обувь и отдохните перед вечером танцев, он начнется 25 января в 19:00.

Видео: Jungle - Heavy, California (YouTube/4evajungle)

Twenty One Pilots

Дворец Спорта

30 января, 20:00

Стоимость: 1190-9000 грн

Если имена Тайлера Джозефе и Джоше Дане вам о чем-нибудь говорят, то вы уже обзавелись билетом на концерт 30 января, но для остальных расскажем чуть подробнее. Twenty One Pilots – это музыкальный дуэт, который следует назвать “конвейером по производству хитов”, каждый их следующий сингл поднимается по лестнице чартов всё выше, а количество просмотров под клипами на YouTube перевалило за миллиард.

С Украиной музыкантов связывают особые отношения – один из участников некоторое время учился здесь, а недавно даже снял музыкальный клип в стенах Киевского университета. Их выступления – это особенное зрелище, советуем не пропускать их концерт во Дворце Спорта.

Видео: Twenty one pilots - My Blood (YouTube/Twenty one pilots)

Radio and Juliet and Quatro

МЦКИ “Октябрьский”

11 февраля, 19:00

Стоимость: 280-1850 грн

Случалось ли вам когда-нибудь влюбиться под Radiohead? Особенно к этому были склонны молодые люди, для которых грустный фальцет Тома Йорка был словно лекарством на душу. А что будет, если совместить музыку одной из самых популярных групп в мире – с балетом и вечной шекспировской истории любви “Ромео и Джульетты”? Получится невероятно трогательное выступление, которое так запало в душу слушателям, что за два года балет “Radio and Juliet and Quatro” показывали в Украине 9 раз. Кто не успел или хочет ещё раз насладиться представлением – спешите за билетами, у вас появится такая возможность 11 февраля в МЦКИ “Октябрьский”.

Видео: Radiohead - No Surprises (YouTube/Radiohead)

Poets of the Fall

Atlas

19 февраля, 20:00

Стоимость: 1489 грн

Фан-база финских рокеров уже стоит в очереди за билетами, но расскажем для тех, кто не знаком с Poets of the Fall – это группа, чья меланхолично-романтическая музыка способна излечить разбитое на множество мелких кусочков сердце. Они приезжают в киевский клуб Atlas 19 января с новым альбомом “Ultraviolet”, согреют фанатов голосом Марко Сааресто и дальше отправятся в гастроли по всему миру.

Видео: Poets of the Fall - Daze (YouTube/Poets of the Fall (Official)

Apparat

Киностудия

12 апреля, 20:00

Стоимость: 750 грн

Популярный электронный музыкант Саша Ринг неожиданно для всех поклонников анонсировал тур на 2019 год. Концерт его проекта Apparat в Киеве состоится уже 12 апреля в киностудии. И хотя в официальном анонсе нет ни слова о новом альбоме, все же стоит следить за новостями. Apparat - крупнейшая фигура независимой музыкальной сцены. Его творчество ассоциируется у меломанов с развитием технологий и современной музыки. Одни его знают как участника проекта Moderat, другие как автора музыкального переосмысления "Войны и мир", третьи как автора с собственным узнаваемым почерком.

Видео: Apparat - You Don't Know Me - Octane (YouTube/bezelleo)

LP

Дворец Спорта

14 апреля, 19:00

799-3999 грн

Лаура Перголицци – королева поп-рок музыки. Песни её авторства исполняет Рианна, Кристина Агилера, Backstreet Boys, Шер и другие, известные по всему миру, исполнители. Но когда пришло время отправиться в сольное плавание – Лаура не растерялась и благодаря своей музыки в короткие сроки завоевала армию поклонников. 7 декабря 2018 года вышел новый альбом LP “HeartToMouth”, так что на концертах в Киеве и Одессе украинские фанаты услышат не только старые-любимые хиты, но и совсем свежие композиции.

Видео: LP - Lost On You (YouTube/LP)

Interpol

Зеленый Театр

12 июня, 19:00

Стоимость: 1290 грн

Interpol – это американский пост-панк в лучших традициях Joy Division. Как и британские собратья, Пол Бэнкс и компания заставляют нас прятать слезы в маршрутке с 2002 года, когда вышел культовый альбом “Turn on the Bright Lights”. С момента основания коллектива прошло больше двадцати лет, но только в 2019 они впервые посетят с концертом Украину. Доставайте наушники, вспоминайте любимые песни, учите их припевы на память – и приходите 12 июня в Зеленый Театр!

Видео: Interpol - Evil (YouTube/Interpol)

KISS

НСК “Олимпийский”

16 июня, 19:00

Стоимость: 599-6999 грн

Кто сказал, что прощание с музыкальными кумирами обязано быть грустным? Более четырех десятилетий KISS были на вершине, а напоследок готовят самое мощное шоу, которое вы только можете себе представить. Клубы, концертные залы, стадионы – локация не так важна, главное – это музыка, которой наслаждаются миллионы человек по всему миру. Мечтали увидеть кумиров на большой сцене? “End Of The Road World Tour” – это ваш шанс!

Видео: Kiss - I Love It Loud (YouTube/Kiss)

UPARK

Sky Family Park

16-18 июля

Стоимость: 1499-2299 грн

Благодаря составу выступающих, UPARK можно смело называть одним из самых интригующих музыкальных фестивалей Украины. Достаточно перечислить названия коллективов, чтобы рука невольно потянулась к надписи “купить билет”: 30 Seconds to Mars, the Prodigy, Bring Me The Horizon, Nothing but Thieves, Rag’n’Bone Man, MO, Pale Waves, SWMRS. Остальные слова будут излишними, поэтому запасаемся терпением и ждем лета – будет очень горячо!

Видео: Thirty Seconds To Mars - Rescue Me (YouTube/THIRTY SECONDS TO MARS)

Эрос Рамазотти

Дворец Спорта

8 октября, 20:00

Стоимость: 1199-4500 грн

Один из наиболее популярных итальянских певцов – Эрос Лучано Вальтер Рамазотти, музыкант, композитор и артист сногсшибающей харизмы. Исполнитель мирового уровня привезет в Киев новый, долгожданный альбом. Не зря Рамазотти называют “королем романтической баллады” (в этой роли он составит компанию LP), от его новой пластинки “Vita Ce N’è” стоит ожидать ещё больше любви, а от выступления – невероятного визуального шоу. Но придется ещё немного подождать, самый романтичный певец приедет в Киев в дождливую осеннюю пору – 8 октября, киевский Дворец Спорта.

Видео: Эрос Рамазотти и Шер — Piu Che Puoi (YouTube/Дни. Жизнь. Суть)

