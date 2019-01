KISS, LP та інші: найочікуваніші музичні події 2019 року

Фото: KISS (instagram.com/kissonline)

Кого із знаменитих виконавців і музичних колективів чекати цього року в українській столиці

Розуміємо, що не всі встигли відійти від новорічних свят, але час повертатися до реального життя. Адже тут на нас чекає безліч розваг і першокласних концертів. Ми підготували для підбірку найбільш очікуваних музичних подій 2019 року.

Jungle

Atlas

25 січня, 19:00

Вартість: 1290-2190 грн / Придбати квитки

Здійснилося, Jungle не тільки випускають новий альбом "For Eve" після тривалого затишшя, але й вперше відвідають з концертом Україну! Хто не танцював під тропічний фанк їх дебютного однойменного релізу, той не знав музичного щастя, про це можна казати з повною впевненістю.

Підписанти лейбла XL (де випускали релізи Radiohead, Jack White, Adele і King Krule) підготували щось особливе, а саме – демонстрацію того, наскільки емоційно хвилюючими можуть бути два процеси – закохатися в людину і розлюбити її. Готуйте зручне взуття та відпочиньте перед вечором запальних танців, він розпочнеться 25 січня о 19:00.

Twenty One Pilots

Палац Спорту

30 січня, 20:00

Вартість: 1190-9000 грн

Якщо імена Тайлера Джозефа і Джоша Дані вам про що-небудь говорять, то ви вже обзавелися квитком на концерт 30 січня, але для інших розповімо трохи докладніше. Twenty One Pilots – це музичний дует, який слід назвати "конвеєром з виробництва хітів", кожен їх наступний сингл піднімається сходами чартів все вище, а кількість переглядів під кліпами на YouTube перевалила за мільярд. З Україною музикантів пов'язують особливі відносини – один з учасників деякий час навчався тут, а недавно навіть зняв музичний кліп у стінах Київського університету. Їх виступи – це особливе видовище, радимо не пропускати їх концерт в Палаці Спорту.

Radio and Juliet and Quatro

МЦКМ “Жовтневий”

11 лютого, 19:00

Вартість: 280-1850 грн / Придбати квитки

Чи траплялося вам коли-небудь закохатися під Radiohead? Особливо до цього схильні молоді люди, для яких сумний фальцет Тома Йорка був немов ліками на серце. А що буде, якщо поєднати музику однієї з найпопулярніших груп в світі – з балетом і вічною шекспірівською історією кохання "Ромео і Джульєтти"? Вийде неймовірно зворушлива вистава, яка так запала в душу слухачам, що за два роки балет "Radio and Juliet and Quatro" показували в Україні 9 разів. Хто не встиг або хоче ще раз насолодитися виставою – поспішайте за квитками, у вас з'явиться така можливість 11 лютого в МЦКМ "Жовтневий".

Poets of the Fall

Atlas

19 лютого, 20:00

Вартість: 1489 грн / Придбати квиток

Фанбаза фінських рокерів вже стоїть у черзі за квитками, але розповімо для тих, хто не знайомий з Poets of the Fall – це група, чия меланхолійно-романтична музика здатна вилікувати розбите на безліч дрібних шматочків серце. Вони приїжджають в київський клуб Atlas 19 січня з новим альбомом "Ultraviolet", зігріють фанатів голосом Марко Сааресто, після чого відправляться далі в гастролі по всьому світу.

Apparat

Кіностудія

12 квітня, 20:00

Вартість: 750 грн. / Придбати квитки

Популярний електронний музикант Саша Ринг несподівано для всіх шанувальників анонсував тур на 2019 рік. Концерт його проекту Apparat в Києві відбудеться вже 12 квітня у кіностудії. І хоча в офіційному анонсі немає ні слова про новий альбом, все ж таки варто стежити за новинами. Apparat - найбільша фігура незалежної музичної сцени. Його творчість асоціюється у меломанів з розвитком технологій і сучасної музики. Одні його знають як учасника проекту Moderat, інші як автора музичного переосмислення «Війни і мир», треті як автора з власним пізнаваним почерком.

LP

Палац Спорту

14 квітня, 19:00

Вартість: 799-3999 грн / Придбати квитки

Лаура Перголіцці - королева поп-рок музики. Пісні її авторства виконує Ріанна, Крістіна Агілера, Backstreet Boys, Шер та інші, відомі по всьому світу, виконавці. Але коли прийшов час вирушити в сольне плавання, Лаура не розгубилася і завдяки музиці завоювала власну армію прихильників. 7 грудня 2018 року вийшов її новий альбом "HeartToMouth", так що на концертах в Києві та Одесі українські фанати почують не тільки старі-улюблені хіти, а й зовсім свіжі композиції.

Interpol

Зелений Театр

12 червня, 19:00

Вартість: 1290 грн. / Придбати квитки

Interpol - це американський пост-панк в кращих традиціях Joy Division. Як і британські побратими, Пол Бенкс і компанія змушують нас ховати сльози в громадському транспорті з 2002 року, саме тоді вийшов культовий альбом "Turn on the Bright Lights". З моменту заснування колективу пройшло більше двадцяти років, але в 2019 вони тільки вперше відвідають Україну з концертом. Діставайте навушники, згадуйте улюблені пісні, вчіть їх приспіви на пам'ять – та приходьте 12 червня в Зелений Театр!

KISS

НСК “Олімпійський”

16 червня, 19:00

Вартість: 599-6999 грн. / Придбати квитки

Хто сказав, що прощання з музичними кумирами має бути сумним? Понад чотири десятиліття KISS були на вершині, а наостанок готують найпотужніше шоу, яке ви тільки можете собі уявити. Клуби, концертні зали, стадіони – локація не так важлива, головне – музика, якою насолоджуються мільйони людей по всьому світу. Мріяли побачити кумирів на великій сцені? "End Of The Road World Tour" – це ваш шанс!

UPARK

Sky Family Park

16-18 липня

Вартість: 1499-2299 грн / Придбати квитки

Завдяки складу виступаючих, UPARK можна сміливо назвати одним з найбільш інтригуючих музичних фестивалів України. Досить перерахувати назви колективів, щоб рука мимоволі потяглася до напису "придбати квитки": 30 Seconds to Mars, the Prodigy, Bring Me The Horizon, Nothing but Thieves, Rag'n'Bone Man, MO, Pale Waves, SWMRS. Решта слів будуть зайвими, тому запасаємося терпінням і чекаємо літа – буде дуже гаряче!

Ерос Рамазотті

Палац Спорту

8 жовтня, 20:00

Вартість: 1199-4500 грн.

Один з найбільш популярних італійських співаків – Ерос Лучано Вальтер Рамазотті, музикант, композитор і артист неймовірної харизми. Виконавець світового рівня привезе до Києва новий, справді довгоочікуваний, альбом. Не дарма Рамазотті називають "королем романтичної балади" (в цій ролі він складе компанію LP), від його нової платівки "Vita Ce N'è" варто очікувати ще більше любові, а від виступу – вражаючого візуального шоу. Але доведеться ще трохи почекати, найромантичніший співак приїде до Києва в дощову осінню пору – 8 жовтня, київський Палац Спорту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні виступлять знамениті рокери Interpol. Це буде перший виступ колективу в Києві.

Також в столиці вже втретє пройдет Upark Festival. Вже оголошені всі хедлайнери фестивалю.