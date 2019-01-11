Видео: 5 шагов, которые помогут вернуться в рабочий режим после праздников ( video.rbc.ua)

Свежий воздух

Настоящее спасение для тех, кто не может настроиться на рабочий лад — свежий морозный воздух. Если после первой рабочей недели, не удается сосредоточиться и настроиться на продуктивный труд, то гармонизировать внутренний мир помогут пешие прогулки по парку, лесу или просто заснеженным улицам. Кроме того, можно попробовать заняться активным видом зимнего времяпрепровождения, например, пойти на каток или зимнюю рыбалку. Морозный воздух насытит кислородом, подарит заряд бодрости и активизирует обменные процессы в организме.

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Растительная пища

Тяжелая и жирная новогодняя пища точно не пошла на пользу нашим организмам, поэтому в пост-новогодний период стоит дать желудку "отдохнуть". Ни в коем случае не стоит сразу же садиться на диету, этот способ "разгрузиться" только добавит дополнительный стресс и так уставшему организму, но никак не поспособствует здоровому похудению. Лучше добавьте в рацион свежие фрукты, богатые клетчаткой, зелень и овощи, и ограничьте потребление жареного, копченого, мучного и жирного.

Фото: (pixabay.com)

Водный баланс

Лучший помощник организма от усталости и стресса — чистая вода. Она помогает минимизировать воздействие вредных веществ, которые попали в наш организм с новогоднего стола и вывести накопившиеся токсины. Рассчитать дневную норму воды очень просто, из расчета на каждый килограмм тела пейте 30 мл воды (для обезвоженного организма можно взять чуть больше). Главное помнить, что вода должна быть без добавок, и лишь изредка — зеленый чай.

Фото: (pixabay.com)

Полноценный сон

Режим сна — это залог хорошего самочувствия после затянувшихся новогодних вечеринок, которые могли длиться всю ночь. После праздников важно войти в привычный ритм и обязательно стараться лечь спать до 23:00. Это время оптимальное, чтобы сделать до сна все домашние дела и успеть выспаться до следующего рабочего дня. Быстро уснуть помогут расслабляющая музыка, массаж или не слишком горячая ванна.

Фото: (pixabay.com)

Активность

Хотя специалисты советуют взбадривать тело и душу после праздников физическими нагрузками, не стоит в спортивном зале сразу бежать к самым сложным тренажерам после долгого перерыва. Такой подход не придаст энергии, а наоборот — заберет ее. План таков: начните с легких кардионагрузок, перейдите к простым силовым упражнениям, которые задействуют разные группы мышц по очереди. Постепенно наращивая нагрузку, за неделю-две вы сможете войти в прежний ритм.

Фото: (pixabay.com)

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