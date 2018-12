Interpol в Киеве: знаменитые рокеры впервые выступят в Украине (видео)

Interpol (фото: пресс-служба)

Мы собрали для вас лучшие видеоклипы легендарных американских пост-панков

Американские пост-панки Interpol впервые выступят в Киеве с презентацией своего последнего альбома "Marauder". Концерт создателей одного из 100 лучших альбомов 2000-х по версии авторитетного журнала Rolling Stone (речь идет о "Turn On The Bright Lights") состоится 12 июня в столичном Зеленом театре.

Если взглянуть на это трио, то вы заметите, что фронтмен Пол Бэнкс, гитарист Дэниел Кесслер и барабанщик Сэм Фогарино действительно похожи на секретных агентов – на них идеальные костюмы, тонкие, ровные галстуки, до блеска натертые туфли. И солнцезащитные очки, чтобы этот самый блеск не ослепил.

"Вы сможетерассказать о своей привязанности к Interpol лично и сдаться им с потрохами уже следующим летом. Только оденьтесь поприличнее!" - шутят организаторы концерта.

Ну, и держите топ-5 лучших клипов Interpol, которые не оставят вас безразличными!

If You Really Love Nothing

Видео: YouTube/Interpol

All The Rage Back Home

Видео: YouTube/Interpol

My Desire

Видео: YouTube/Interpol

Everything Is Wrong

Видео: YouTube/Interpol

Slow Hands

Видео: YouTube/Interpol

Напомним, этим летом в Киеве уже в третий раз пройдет UPark Festival. Правда, в этом году организаторы решили отказаться от стадионного формата. Таким образом UPark станет еще ближе к знаменитым европейским фестивалям.

Также недавно были названы имена первых хедлайнеров грандиозного фестиваля Sziget.