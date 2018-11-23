Киберпонедельник в Украине: что это за день

Иллюстративное фото (pixabay.com/fancycrave1)

В Киберпонедельник грандиозные распродажи проходят в онлайн-магазинах

Киберпонедельник продолжает сезон предновогодних распродаж. Ежегодно интернет-магазины устраивают праздник скидок в следующий понедельник после Черной пятницы. Что это за день, и какого числа будет Киберпонедельник 2018 - в материале РБК-Lite.

Дата Киберпонедельника

Традиционно главные распродажи года стартуют в конце ноября. Черную пятницу начали проводить в США в середине ХХ века, а с появлением Интернета возникла еще одна возможность приобрести товары со скидкой, но теперь уже в режиме онлайн.

Киберпонедельник - день распродаж в сети, который проходит сразу после Black Friday.

В 2018 году Киберпонедельник (Cyber monday) в украинских и зарубежных онлайн-шопах состоится 26 ноября.

Иллюстративное фото (pixabay.com/422737)

Как правило, наибольшие скидки в Cyber monday устанавливаются на электронику, бытовую технику, смартфоны и другие гаджеты.

Кто придумал Киберпонедельник

Интернет-шоппинг с каждым годом становится все популярнее. У покупателей отпала необходимость стоять в очереди, тратить долгие часы на поиски нужного товара в разных магазинах. А в Киберпонедельник совершать покупки не выходя из дома еще более выгодно.

Идея онлайн-распродажи появилась у сотрудников Национальной федерации розничной торговли США. В 2004 году в ходе проведения исследований они выяснили, что в понедельник после Дня Благодарения уровень интернет-продаж увеличился на 77%.

Иллюстративное фото (pixabay.com/athree23)

Этим показателям нашли объяснение - люди после Черной пятницы выходят на работу, но по инерции продолжают совершать покупки но уже с офисных компьютеров. Термин Cyber Monday стал массово употребляться в Америке уже в 2005 году.

Сейчас Киберпонедельник проходит в интернет-магазинах по всему миру. Украинские онлайн-шопы также предложат 26 ноября скидки на технику, гаджеты, одежду, обувь, аксессуары, косметику и парфюмерию.

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Видео: РБК-Украина