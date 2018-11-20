Как сэкономить в Черную пятницу: топ-5 лайфхаков

Лайфхаки для выгодных покупок в Черную пятницу 2018
Черная пятница в 2018 году выпадает на 23 ноября. Как подготовиться к празднику распродаж и не потерять голову от скидок с печальными последствиями для кошелька – в подборке советов РБК-Lite.
Черная пятница – отличная возможность сэкономить и выгодно купить технику, одежду и еще очень большой ассортимент товаров. Но чтобы не растратить все деньги, погнавшись за низкими ценами, стоит заранее продумать, что действительно необходимо купить. Для этого составьте список желанных покупок, посоветуйтесь с близкими. Товары в таком списке следует разместить в порядке важности.
Фото: Для выгодного шопинга стоит составить список (pixabay.com/Leamsii)
Кстати, в Черную пятницу с большой скидкой можно приобрести несезонную одежду. К примеру, летнюю обувь, платья, легкие куртки и т.д. Если у вас есть такая необходимость, отдельную позицию "на будущее" рекомендуется отвести именно для таких вещей.
Реклама Черной пятницы практически во всех магазинах стартует за несколько недель до распродажи. Торговые сети заманивают покупателей скидками и акциями.
После составления плана покупок отправляйтесь на разведку цен. Узнайте стоимость желанных категорий товаров до начала распродаж, и какие скидки на них планируются 23 ноября. Сравните цены в нескольких магазинах.
Фото: Перед Черной пятницей нужно пройтись по магазинам,узнать цены и ассортимент (pixabay.com/jarmoluk)
Следующим шагом для выгодных покупок в Черную пятницу является планирование бюджета. Четко определитесь с суммой, которую собираетесь потратить. В день распродажи не берите с собой денег больше установленного лимита, чтобы не поддаться на хитрые маркетинговые уловки. На банковской карте также можно установить ограничение.
Фото: Спланированный бюджет поможет избежать лишних трат (pixabay.com/Alterfines)
Самый большой ассортимент товаров в магазинах на Черную пятницу будет в момент их открытия. Поэтому в магазин стоит прийти заранее. К примеру, в США торговые центры открываются в полночь Черной пятницы, а очереди перед ними выстраиваются за несколько часов до старта распродаж.
Делайте покупки быстро. Задумываясь и выбирая в день скидок, можно остаться без нужного размера или вовсе не успеть купить товар. Избежать этого поможет заранее составленный список.
На шопинг лучше идти с хорошо подготовленными напарниками. Распределите, кто и что должен купить, и отправляйтесь по разным отделам.
Фото: В Черную пятницу покупки нужно делать быстро (pixabay.com/StockSnap)
Тем, кто собирается провести Черную пятницу в онлайн-магазинах, также стоит проанализировать ассортимент, цены и скидки. Кроме этого, заранее нужно ознакомиться с условиями оплаты и доставки, если требуется регистрация – создать аккаунт.
Преимуществом покупок в сети является не только отсутствие очередей, но также и возможность заранее отложить вещи в "корзину". А когда стартует распродажа - просто нажать на кнопку "купить".
Фото: Онлайн-шопинг в Черную пятницу (pixabay.com/StockSnap)
Для быстрого мониторинга скидок в Интернете перед Черной пятницей воспользуйтесь сайтами-агрегаторами. На них представлены подборки украинских и зарубежных магазинов со скидками для разных категорий товаров.
Сообщения о распродажах и промокоды для выгодных покупок можно найти и в рекламных рассылках от онлайн-магазинов на e-mail.
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Видео: РБК-Украина