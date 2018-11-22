Черная пятница в Киеве: где будут самые большие скидки

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Черная пятница (Black Friday) пройдет в крупных ТЦ, бутиках и сетевых магазинах

Распродажи в Черную пятницу 2018 стартуют в магазинах Киева 23 ноября. Многие торговые центры столицы готовят для покупателей не только скидки, но также и развлекательную программу с участием украинских звезд. Где будут грандиозные распродажи в Черную пятницу и самые выгодные предложения – в материале РБК-Lite.

Черная пятница в ТРЦ Sky Mall

Главная распродажа года в Sky Mall состоится 23 ноября. Помимо скидок до 70% на популярные бренды, посетителей торгового центра ждет развлекательная программа со звездными гостями (Артем Пивоваров, ALYOSHA, Sonya Kay). Также каждый покупатель сможет принять участие в розыгрыше ценных призов. Развлекательная программа начнется в 17:00.

Фото: Черная пятница в ТРЦ Skymall (facebook.com/skymall.ua)

Маркет молл Дарынок

Марафон шопинга с сумасшедшими скидками и отличным настроением пройдет на Дарынке с 23 ноября. Черная пятница здесь продолжится и в выходные. Покупателям обещают скидки до 50%, а также выступление Витальки (Гарика Бирчи). Шоу с драйвовыми хитами танцами и морем позитива начнется в 16:00 24 ноября.

Фото: Распродажи в Маркет молле Дарынок (facebook.com/darynok)

ТРЦ Ocean Plaza

Black Friday в Ocean Plaza будет длиться целых три дня с 23-го по 25 ноября. Распродажи с 70% скидками, концертная программа, тематические розыгрыши – все это ожидает посетителей торгового центра в Черную пятницу. Изюминкой праздника станет розыгрыш 10 гаджетов Apple среди покупателей.

Фото: Скидки в Ocean Plaza (facebook.com/OceanPlaza)

ТРЦ DreamTown

Черная пятница в DreamTown также продлится весь уикэнд. Одежда, ювелирные украшения, аксессуары для взрослых, а также большой ассортимент товаров для детей здесь можно будет приобрести со скидками до 80%.

Фото: Черная пятница в DreamTown (facebook.com/DreamTownKiev)

ТРЦ РайON

Весь уикэнд 23-25 ноября в ТРЦ РайON будет "черным". Скидки на одежду, обувь и аксессуары от 30% до 70%, полезные подарки для домашнего гардероба каждому покупателю, тематическая фотозона под названием "Одень меня" и другие развлечения ждут посетителей торгового центра с 23 ноября.

Фото: Black Friday в ТРЦ РайON (facebook.com/rayon.com.ua)

Черная пятница 2018 в магазинах техники и электроники

Сеть магазинов гаджетов Цитрус в Black Friday устроит распродажу со скидками от 7% до 70% на смартфоны, планшеты, смарт-часы, игровые приставки и другие товары популярных брендов. Кроме того, покупатели сами решают, какие товары будут на распродаже с самыми большими скидками. Для этого перед Черной пятницей был организован специальный опрос.

Фото: Черная пятница в Цитрусе (facebook.com/citrus.ua)

В магазинах Эльдорадо обещают скидки на бытовую технику и электронику в размере до 70%. Совершить выгодные покупки можно будет до 25 ноября.

Распродажи и заманчивые акционные предложения готовят для покупателей в торговых сетях Фокстрот и Comfy.

Ранее мы писали о способах сэкономить в Черную пятницу и топ-5 лайфхаков для выгодных покупок в день грандиозных распродаж.

Также мы рассказывали 10 необычных фактов о Black Friday и как проходит праздник распродаж в мире.

Видео: РБК-Украина