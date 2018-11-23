Кіберпонеділок в Україні: що це за день

Ілюстративне фото (pixabay.com/fancycrave1)

У Кіберпонеділок грандіозні розпродажі проходять в онлайн-магазинах

Кіберпонеділок продовжує сезон передноворічних розпродажів. Щорічно інтернет-магазини влаштовують свято знижок наступного понеділка після Чорної п'ятниці. Що це за день, і якого числа буде Кіберпонеділок 2018 - в матеріалі РБК-Lite.

Дата Кіберпонеділка

Традиційно головні розпродажі року стартують наприкінці листопада. Чорну п'ятницю почали проводити в США в середині ХХ століття, а з появою Інтернету виникла ще одна можливість придбати товари зі знижкою, але тепер уже в режимі онлайн.

Кіберпонеділок - день розпродажів в мережі, який проходить відразу після Black Friday.

У 2018 році Кіберпонеділок (Cyber monday) в українських і зарубіжних онлайн-шопах відбудеться 26 листопада.

Ілюстративне фото (pixabay.com/422737)

Як правило, найбільші знижки в Cyber monday встановлюються на електроніку, побутову техніку, смартфони та інші гаджети.

Хто придумав Кіберпонеділок

Інтернет-шопінг з кожним роком стає все більш популярним. У покупців відпала необхідність стояти в черзі, витрачати багато часу на пошуки потрібного товару в різних магазинах. А в Кіберпонеділок здійснювати покупки не виходячи з дому ще більш вигідно.

Ідея онлайн-розпродажів з'явилася у співробітників Національної федерації роздрібної торгівлі США. У 2004 році в ході проведення досліджень вони з'ясували, що в понеділок після Дня Подяки рівень інтернет-продажів збільшився на 77%.

Ілюстративне фото (pixabay.com/athree23)

Цим показниками знайшли пояснення - люди після Чорної п'ятниці виходять на роботу, але за інерцією продовжують здійснювати покупки але вже з офісних комп'ютерів. Термін Cyber ​​Monday став масово використовуватися в Америці вже в 2005 році.

Зараз Кіберпонеділок проходить в інтернет-магазинах по всьому світу. Українські онлайн-шопи також запропонують 26 листопада знижки на техніку, гаджети, одяг, взуття, аксесуари, косметику і парфумерію.

Раніше ми зібрали топ-5 лайфхаків для здійснення вигідних покупок під час передноворічних розпродажів.

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Відео: РБК-Україна