Чувственная Тина Кароль засветила пышную грудь на эффектном фото

Поклонники восхищаются красотой и нежным Кароль
Тина Кароль в очередной раз восхитила сеть ярким нарядом. Новый пост украинская исполнительница, судья проекта "Голос" опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.
Исполнительница предстала в желтом корсете и юбке светло-голубого оттенка, подчеркнув образ красной помадой.
Поклонники оценили нежный образ исполнительницы, отметив, что в ее внешнем виде идеально все: и сочетание цветов, и выбор наряда, и приятная внешность Тины Кароль:
К слову, 18 апреля в Киеве прошла церемония награждения премии "Золотая Жар-птица 2019", гостем которого стала Тина Кароль, которая блеснула на красной дорожке весьма оригинальным нарядом от украинского дизайнера Юлии Магдыч.
Ранее Тина Кароль шокировала образом "хулиганки" в платье BALMAIN на эфире Голос країни 9.
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