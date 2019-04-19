От рыбки до богини: Тина Кароль вызвала фурор в сети в золотом платье Dolce & Gabbana

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Кароль примерила роскошное платье от известного бренда

Тина Кароль продолжает засыпать поклонников супер яркими образами с прошедшей в Киеве 18 апреля ежегодной музыкальной церемонии награждения "Золотая Жар-птица". Отметим, что за вечер Кароль успела сменить сразу несколько нарядов – для красной дорожки и для выхода на сцену были подготовлены разные платья, одно восхитительнее второго.

Не сложно догадаться, что уже само название церемонии диктует цветовую гамму светского мероприятия. Из года в год гости красной дорожки стараются подобрать что-то желтое или золотое – как можно более пестрое, яркое и блестящее. Не стала исключением и Тина Кароль.

Второе платье исполнительницы – действительно золотое. Экстремально облегающее платье на бретельках, чуть ниже колена, с эффектной затяжкой через весь наряд… И кстати, платье – от Dolce & Gabbana!

Укладка с крупными локонами, алые губы, красный лак довершают очаровательный образ Кароль.

Стильная Тина Кароль на церемонии "Золотая Жар-птица" (фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонники исполнительницы поспешили буквально засыпать ее восторженными отзывами:

"Наша жар-птица - это ты"

"Очень красивое Божье создание"

"Ну прям очень"

"Ты рыбка"

"Какая Богиня"

"Львица-тигрица"

"Мисс, вы еще та жар-птиця"

"Какая же ты красивая"

"Огонь!"

"Обжигающая красота"

Напомним, что на красной дорожке "Золотая Жар-птица" Тина Кароль блистала в платье от украинского дизайнера Юлии Магдыч. При этом корсет был декорирован мордой леопарда.

Также отметим, что Катя Осадчая покорила элегантностью в платье-пиджаке на церемонии "Золотая Жар-птица".