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Волшебная куколка: Тина Кароль зачаровала фигурой в облегающем бархатном платье

Lite » Мода 18.04.2019 - 12:04
Волшебная куколка: Тина Кароль зачаровала фигурой в облегающем бархатном платье
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонник Кароль назвали ее "богиней" и "волшебницей"

Тина Кароль также стала звездной гостьей вечеринки по случаю открытия бутика всемирно известного французского бренда BALMAIN в Киеве. Одна из самых стильных украинских исполнительниц не могла пропустить такое мероприятие. При этом Кароль в очередной раз проявила безупречное чувство стиля и продемонстрировала перед камерами роскошный образ.

Так, на вечеринке Тина Кароль блистала в вечернем облегающем платье черного цвета. Из бархата, с откровенной зоной декольте и разрезом до средины бедра – образ, как обычно, получился очень чувственный и соблазнительный (как и любит певица).

Также стильный лук дополняют босоножки бордового оттенка и небольшая сумочка-клатч от BALMAIN. Традиционно, укладка – крупные локоны, аккуратно уложенные на одну сторону. И мейкап с акцентом на алые губы, в тон которым подобран и цвет лака.

"Грандиозное открытие", - как всегда, лаконично подписала серию снимков Кароль.

Тина Кароль

Тина Кароль

Стильная Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонник певицы буквально засыпали ее восторженными комментариями.

  • "Тина Григорьевна, вы нескромно афигенны"
  • "Модная манюня"
  • "Женщина, я на вас в суд подам!"
  • "ААААААААА, как горячоооо, я обожглась"
  • "Куколка"
  • "Богиня"
  • "Какое платье! Как всегда, бесподобна"
  • "Мой воздух – ты"
  • "Сама элегантность и изящество"
  • "Файна краля"
  • "Как же ты прекрасна"
  • "Королева"
  • "Черный тебе к лицу"

Волшебная куколка: Тина Кароль зачаровала фигурой в облегающем бархатном платье

Стильная Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Напомним, ранее Тина Кароль шокировала образом "хулиганки" в платье BALMAIN

Также до этого Тина Кароль заворожила стройной фигурой в мини-платье. Так, за судейским креслом певица сидела в желтом платье. 

В бахроме и блестках: Рианна в роскошной фотосессии для американского глянца (фото) "Боже, эти ноги": Тина Кароль заворожила стройной фигурой в мини-платье
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