Волшебная куколка: Тина Кароль зачаровала фигурой в облегающем бархатном платье

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонник Кароль назвали ее "богиней" и "волшебницей"

Тина Кароль также стала звездной гостьей вечеринки по случаю открытия бутика всемирно известного французского бренда BALMAIN в Киеве. Одна из самых стильных украинских исполнительниц не могла пропустить такое мероприятие. При этом Кароль в очередной раз проявила безупречное чувство стиля и продемонстрировала перед камерами роскошный образ.

Так, на вечеринке Тина Кароль блистала в вечернем облегающем платье черного цвета. Из бархата, с откровенной зоной декольте и разрезом до средины бедра – образ, как обычно, получился очень чувственный и соблазнительный (как и любит певица).

Также стильный лук дополняют босоножки бордового оттенка и небольшая сумочка-клатч от BALMAIN. Традиционно, укладка – крупные локоны, аккуратно уложенные на одну сторону. И мейкап с акцентом на алые губы, в тон которым подобран и цвет лака.

"Грандиозное открытие", - как всегда, лаконично подписала серию снимков Кароль.

Стильная Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонник певицы буквально засыпали ее восторженными комментариями.

"Тина Григорьевна, вы нескромно афигенны"

"Модная манюня"

"Женщина, я на вас в суд подам!"

"ААААААААА, как горячоооо, я обожглась"

"Куколка"

"Богиня"

"Какое платье! Как всегда, бесподобна"

"Мой воздух – ты"

"Сама элегантность и изящество"

"Файна краля"

"Как же ты прекрасна"

"Королева"

"Черный тебе к лицу"

Стильная Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Напомним, ранее Тина Кароль шокировала образом "хулиганки" в платье BALMAIN.

Также до этого Тина Кароль заворожила стройной фигурой в мини-платье. Так, за судейским креслом певица сидела в желтом платье.