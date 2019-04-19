"Молода тигриця": Тина Кароль ошеломила необычным нарядом от украинского дизайнера

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Оригинальный образ певицы по достоинству оценили ее поклонники

В четверг, 18 апреля в Киеве прошла церемония награждения премии "Золотая Жар-птица 2019", гостями которой стали сливки украинского музыкального общества. Вышла в свет и Тина Кароль, которая блеснула на красной дорожке весьма оригинальным нарядом от украинского дизвйнера Юлии Магдыч. Снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

Певица выбрала для мероприятия узкую черную бархатную юбку в пол с небольшим шлейфом, а изюминкой образа стал белый корсет с открытыми плечами с вышитым золотом изображением тигра. Завершили эффектный "лук" красиво уложенные на одну сторону локоны, крупные серьги и фирменная красная помада, а также утонченное украшение на шее.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Тина сопроводила публикацию игривыми подписями: "Я ворвусь в твою жизнь котенком!" и "Молода Тигриця".

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Поклонники не смогли обойти вниманием столь оригинальный наряд любимой артистки и оставили множество комментариев.

"В радость видеть тебя счастливой, на сердце мед"

"Шальная императрица, где твой кавалер?"

"Тигрица"

"Тинулиик, даже не знаю что сияет ярче - этот леопард или твои глазки"

"Уххххх... Красота"

"Такая кокетка"

"Я ворвусь в твою жизнь як кицяяя"

"Мама кошка"

"Яка Жар птиця, немае слiв...мовчу;))"

"Тин, ну ты и красотка"

"У меня аж челюсть отвисла"

"Настоящая пантера. я ворвусь в твою жизнь, как киска, Арррр"

"Тыхрицааа ухххх, ну бесподобна, бесподобна"

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

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