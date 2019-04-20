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Чувственная Тина Кароль засветила пышную грудь на эффектном фото

Lite » Культура 20.04.2019 - 20:00
Чувственная Тина Кароль засветила пышную грудь на эффектном фото
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонники восхищаются красотой и нежным Кароль

Тина Кароль в очередной раз восхитила сеть ярким нарядом. Новый пост украинская исполнительница, судья проекта "Голос" опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

Исполнительница предстала в желтом корсете и юбке светло-голубого оттенка, подчеркнув образ красной помадой. 

Чувственная Тина Кароль засветила пышную грудь на эффектном фотоФото: (instagram.com/tina_karol)

Поклонники оценили нежный образ исполнительницы, отметив, что в ее внешнем виде идеально все: и сочетание цветов, и выбор наряда, и приятная внешность Тины Кароль:

  • Прям девочка-девочка.
  • Я все ещё в восторге от сочетания красной помады и жёлтого корсета.
  • Сама нежность.
  • Прекрасная.
  • Ну вот как ты такая красивая? Каждый раз этим вопросом задаюсь.
  • Элегантность зашкаливает.
  • Слишком идеальная.
  • Очаровательная.
  • Красота по-украински.

К слову, 18 апреля в Киеве прошла церемония награждения премии "Золотая Жар-птица 2019", гостем которого стала Тина Кароль, которая блеснула на красной дорожке весьма оригинальным нарядом от украинского дизайнера Юлии Магдыч.

Чувственная Тина Кароль засветила пышную грудь на эффектном фотоФото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

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