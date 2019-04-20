Чувственная Тина Кароль засветила пышную грудь на эффектном фото

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонники восхищаются красотой и нежным Кароль

Тина Кароль в очередной раз восхитила сеть ярким нарядом. Новый пост украинская исполнительница, судья проекта "Голос" опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

Исполнительница предстала в желтом корсете и юбке светло-голубого оттенка, подчеркнув образ красной помадой.

Фото: (instagram.com/tina_karol)

Поклонники оценили нежный образ исполнительницы, отметив, что в ее внешнем виде идеально все: и сочетание цветов, и выбор наряда, и приятная внешность Тины Кароль:

Прям девочка-девочка.

Я все ещё в восторге от сочетания красной помады и жёлтого корсета.

Сама нежность.

Прекрасная.

Ну вот как ты такая красивая? Каждый раз этим вопросом задаюсь.

Элегантность зашкаливает.

Слишком идеальная.

Очаровательная.

Красота по-украински.

К слову, 18 апреля в Киеве прошла церемония награждения премии "Золотая Жар-птица 2019", гостем которого стала Тина Кароль, которая блеснула на красной дорожке весьма оригинальным нарядом от украинского дизайнера Юлии Магдыч.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

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