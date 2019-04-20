Чуттєва Тіна Кароль засвітила пишні груди на ефектному фото

Шанувальники захоплюються красою і ніжністю Кароль
Тіна Кароль вкотре захопила мережу яскравим вбранням. Новий пост українська виконавиця, суддя проекту "Голос" опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Instagram.
Виконавиця з'явилася в жовтому корсеті і спідниці світло-блакитного відтінку, підкресливши образ червоною помадою.
Фото: (instagram.com/tina_karol)
Шанувальники оцінили ніжний образ виконавиці, зазначивши, що в її зовнішньому вигляді ідеально все: і поєднання кольорів, і вибір вбрання, і приємна зовнішність Тіни Кароль:
До речі, 18 квітня в Києві пройшла церемонія нагородження премії "Золота Жар-птиця 2019", гостем якого стала Тіна Кароль, яка блиснула на червоній доріжці вельми оригінальним вбранням від українського дизвйнера Юлії Магдич.
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
Раніше Тіна Кароль шокувала образом "хуліганки" у сукні BALMAIN в ефірі Голос країни 9.
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