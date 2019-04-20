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Чуттєва Тіна Кароль засвітила пишні груди на ефектному фото

Lite » Культура 20.04.2019 - 20:00
Чуттєва Тіна Кароль засвітила пишні груди на ефектному фото
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники захоплюються красою і ніжністю Кароль

Тіна Кароль вкотре захопила мережу яскравим вбранням. Новий пост українська виконавиця, суддя проекту "Голос" опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

Виконавиця з'явилася в жовтому корсеті і спідниці світло-блакитного відтінку, підкресливши образ червоною помадою.

Чуттєва Тіна Кароль засвітила пишні груди на ефектному фотоФото: (instagram.com/tina_karol)

Шанувальники оцінили ніжний образ виконавиці, зазначивши, що в її зовнішньому вигляді ідеально все: і поєднання кольорів, і вибір вбрання, і приємна зовнішність Тіни Кароль:

  • Прям дівчинка-дівчинка.
  • Я все ще в захваті від поєднання червоної помади і жовтого корсета.
  • Сама ніжність.
  • Прекрасна.
  • Ну от як ти така красива? Кожен раз цим питанням задаюся.
  • Елегантність зашкалює.
  • Занадто ідеальна.
  • Чарівна.
  • Краса по-українськи.

До речі, 18 квітня в Києві пройшла церемонія нагородження премії "Золота Жар-птиця 2019", гостем якого стала Тіна Кароль, яка блиснула на червоній доріжці вельми оригінальним вбранням від українського дизвйнера Юлії Магдич.

Чуттєва Тіна Кароль засвітила пишні груди на ефектному фотоФото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

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