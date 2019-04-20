Чуттєва Тіна Кароль засвітила пишні груди на ефектному фото

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники захоплюються красою і ніжністю Кароль

Тіна Кароль вкотре захопила мережу яскравим вбранням. Новий пост українська виконавиця, суддя проекту "Голос" опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

Виконавиця з'явилася в жовтому корсеті і спідниці світло-блакитного відтінку, підкресливши образ червоною помадою.

Фото: (instagram.com/tina_karol)

Шанувальники оцінили ніжний образ виконавиці, зазначивши, що в її зовнішньому вигляді ідеально все: і поєднання кольорів, і вибір вбрання, і приємна зовнішність Тіни Кароль:

Прям дівчинка-дівчинка.

Я все ще в захваті від поєднання червоної помади і жовтого корсета.

Сама ніжність.

Прекрасна.

Ну от як ти така красива? Кожен раз цим питанням задаюся.

Елегантність зашкалює.

Занадто ідеальна.

Чарівна.

Краса по-українськи.

До речі, 18 квітня в Києві пройшла церемонія нагородження премії "Золота Жар-птиця 2019", гостем якого стала Тіна Кароль, яка блиснула на червоній доріжці вельми оригінальним вбранням від українського дизвйнера Юлії Магдич.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

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