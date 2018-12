Apple назвал самые популярные песни в Украине в 2018 году

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Рейтинг основан на статистике прослушиваний музыкальных треков в приложении Apple Music

Компания Apple подвела итоги 2018 года и опубликовала чарты из ста самых популярных песен в разных странах мира. В Украине первую строчку занял трек "Минимал" российского рэпера Элджея. Об этом сообщается на официальном сайте.

На втором месте оказалась композиция Rockstar американского рэпера Post Malone, а замыкает тройку лидеров трек "Медуза" рэпера Matrang.

В первую пятерку также вошли песня "Плакала" группы KAZKA и трек "Розовое вино", который был записан Элджеем совместно с Feduk.

В топ-10 также вошли композиции "Медина" Jah Khalib, Perfect duet Бейонсе и Эда Ширана, All mine Канье Уеста, Don't matter to me Дрейка и In my blood Шона Мендеса.

Всего в рейтинге оказалось 12 треков от украинских артистов. Чаще всего в топ-100 упоминается Monatik - в список вошли четыре его песни. Также в списке есть по два трека от Loboda, "Время и Стекло" и Макса Барских.

Отметим, что в чарте 63 песни от российских, белорусских и казахстанских артистов и 25 песен от западных музыкантов.

В общих итогах 2018 года Apple Music выделили:

Артист года: Дрейк (Drake)

Альбом года: Kacey Musgraves – Golden Hour

Песня года: Cardi B, Bad Bunny & J Balvin – I Like It

Прорыв года: Juice WRLD

Напомним, журнал Forbes опубликовал рейтинг знаменитостей, которые оказались самыми богатыми в 2018 году. В топ-тридцатку, как обычно, вошли представители только западного шоу-бизнеса.

Мы также писали о том, что в США назвали лучшие фильмы и сериалы 2018 года - Американский институт киноискусства (AFI) объявил лауреатов ежегодной премии AFI Awards 2018. Фильм Брэдли Купера с Леди Гагой в главной роли "Звезда родилась" в очередной раз попал в рейтинг лучших в 2018 году.

Кстати, Pantone назвал главный цвет 2019 года - это коралловый с золотистым подтоном.

