Apple назвав найпопулярніші пісні в Україні в 2018 році

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Рейтинг заснований на статистиці прослуховувань музичних треків в додатку Apple Music

Компанія Apple підвела підсумки 2018 року і опублікувала чарти зі ста найпопулярніших пісень в різних країнах світу. В Україні першу сходинку посів трек "Мінімал" російського репера Елджея. Про це повідомляється на офіційному сайті.

На другому місці опинилася композиція Rockstar американського репера Post Malone, а замикає трійку лідерів трек "Медуза" репера Matrang.

У першу п'ятірку також увійшли пісня "Плакала" групи KAZKA і трек "Рожеве вино", який був записаний Елджеєм спільно з Feduk.

У топ-10 також увійшли композиції "Медіна" Jah Khalib, Perfect duet Бейонсе і Еда Ширана, All mine Каньє Уеста, Don't matter to me Дрейка і In my blood Шона Мендеса.

Рейтинг заснований на статистиці прослуховувань музичних творінь в додатку Apple Music.

Фото: apple.com

Всього в рейтингу виявилося 12 треків від українських артистів. Найчастіше в топ-100 згадується Monatik - в список увійшли чотири його пісні. Також у списку є по два треки від Loboda, "Время і Стекло" і Макса Барських.

Відзначимо, що в чарті 63 пісні від російських, білоруських і казахстанських артистів і 25 пісень від західних музикантів.

Фото: instagram.com/applemusic

У загальних підсумках 2018 року Apple Music виділили:

Артист року: Дрейк (Drake)

Альбом року: Kacey Musgraves – Golden Hour

Пісня року: Cardi B, Bad Bunny & J Balvin – I Like It

Прорив року: Juice WRLD

Нагадаємо, журнал Forbes опублікував рейтинг знаменитостей, які опинилися найбагатшими в 2018 році. В топ-тридцятку, як зазвичай, увійшли представники лише західного шоу-бізнесу.

Ми також писали про те, що в США назвали кращі фільми і серіали 2018 року - Американський інститут кіномистецтва (AFI) оголосив лауреатів щорічної премії AFI Awards 2018. Фільм Бредлі Купера з Леді Гагою у головній ролі "Зірка народилася" в черговий раз потрапив у рейтинг кращих в 2018 році.

До речі, Pantone назвав головний колір 2019 року - це кораловий з золотистим подтоном.

Відео: РБК-Україна