Список Forbes: обнародован рейтинг самых богатых музыкантов

Фото: instagram.com/u2

Доходы звезд западных исполнителей уже известны, кто из них оказался самым богатым, а кто лузером

Журнал Forbes опубликовал рейтинг знаменитостей, которые оказались самыми богатыми в этом году. В топ-тридцатку, как обычно, вошли представители только западного шоу-бизнеса. Кто и на сколько разбогател можно узнать уже сейчас.

Ирландская группа U2 оказалась на самой верхушке рейтинга Forbes. За год музыканты U2 заработали $118 млн. Этот успех стал возможным благодаря недавнему турне Joshua Tree, посвященному к тридцатилетию одноименного альбома.

Фото: instagram.com/u2

U2 не единственный коллектив, представитель Британских островов, который вошел в список. На втором месте расположилась британская группа Coldplay, которая заработала $115 млн, благодаря туру A Head Full Of Dreams. Тройку лидеров замыкает еще один британский исполнитель Эд Ширан, который в качестве гонораров получил $110 млн.

Фото: instagram.com/coldplay

Итого пятерку самых высокооплачиваемых вошли:

1. U2 ($118 млн)

2. Coldplay ($115,5 млн)

3. Ed Sheeran ($110 млн)

4. Bruno Mars ($100 млн)

5. Katy Perry ($83 млн)

Фото: instagram.com/katyperry

Сразу заметно, что в рейтинге нет гендерного баланса: в списке 30 богачей шоу-бизнеса только шесть женщин. Возглавляет певиц - Кэти Перри, она на пятой позиции с доходом в 83 миллиона долларов. Она оказалась одной из самых трудолюбивых и успешных певиц года. Прямо в затылок ей дышит Тейлор Свифт, она под № 6, и ей всего немного не хватило, чтобы обогнать Кэти, в ее копилочке - 80 миллионов долларов.

Фото: instagram.com/taylorswift

Далее следуют:

7. Jay-Z ($76.5 млн)

8. Guns N' Roses ($71 млн)

9. Roger Waters ($68 млн)

10. Diddy ($64 млн)

Бьонсе всего лишь на 11 месте, с $60 млн, Леди Гага заработала - $50 млн и она на 19 месте, Rolling Stones оказались на последнем месте с $39 млн в карамне.

А у некоторых знаменитостей год оказался относительно провальным. Например, Рианна, хоть и заработала более 30 миллионов долларов, но этого оказалось недостаточно для того, чтобы пройти в топ-30 богачей в музыкальной индустрии.

Фото: instagram.com/badgalriri

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Видео: РБК-Украина